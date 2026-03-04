miércoles 4 de marzo 2026

Ciclismo

Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

La carrera de este miércoles largará a las 16, desde la intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña, Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el martes 03 al domingo 08 de marzo 2026, en la provincia se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Miércoles 04 de marzo – Etapa 1

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15:00 , en intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña.

Largada: 16:00.

Llegada: mismo punto de concentración y largada.

Recorrido: por Av. Libertador Gral. San Martín en tren controlado hasta calle Rawson, girar a la izquierda hasta Av. Sarmiento donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completar el circuito en 4 (cuatro) oportunidades, donde luego de finalizar el mismo girarán al sur en Av. Libertador Gral. San Martín hasta el punto de largada.

Total: 84,400 KM aprox.

Metas Sprint (2): Primera, al cumplir el primer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (20,9 KM); Segunda, al cumplir el tercer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (62,7 KM).

