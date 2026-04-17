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Orgullo

Dos sanjuaninos representarán al país en el Sudamericano de trail

Se trata de Belén Sánchez Ruíz y Brian Palacios, quienes estarán compitiendo en el campeonato de Samaipata, en Bolivia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Campeonato Sudamericano de Trail Running y Montaña se disputa desde este viernes en Samaipata, Bolivia, y se extenderá hasta el lunes 19 de abril. Este pintoresco pueblo, cuyo nombre en quechua significa “descanso en las alturas”, es además un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se encuentra a unos 120 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

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La selección argentina participa con 33 corredores en distintas distancias. Por San Juan, están presentes Belén Sánchez Ruiz en la modalidad Kilómetro Vertical y Brian Palacios en Short Trail. En tanto, Soledad Sánchez Ruiz, quien también había sido convocada, finalmente no será de la partida.

Belén, con experiencia previa en el seleccionado nacional, competirá este viernes a las 13 en el Ascenso Vertical. Brian, cordobés radicado en San Juan, debutará con la celeste y blanca en los 42 kilómetros del Short Trail, que comenzarán el sábado a las 4:30 de la mañana.

El campeonato reúne a destacados atletas de toda Sudamérica en cinco modalidades: Ascenso Vertical 5K, Classic 16K, Short Trail 42K, Long Trail 80K y U20 8K, en circuitos que combinan gran belleza natural con alta exigencia técnica.

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