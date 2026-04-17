A horas del Superclásico, Úbeda analiza un cambio que nadie esperaba en Boca

Boca se prepara para enfrentar a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en el estadio Monumental. Claudio Úbeda hará un cambio obligado en el arco por la lesión de Agustín Marchesín , pero además piensa una variante que sería una sorpresa en caso de concretarse.

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La modificación en estudio es el ingreso de Nicolás Figal en el sector del lateral derecho en lugar de Marcelo Weigandt . El defensor de 32 años comenzó su carrera jugando en esa posición y en Boca ya lo hizo en un partido con el Millonario en Córdoba.

Con el ingreso de Figal, Boca tendría una línea defensiva de perfil más sólido, pero resignaría característas de ataque por la banda derecha, donde Weigandt o Juan Barinaga se desempeñan en su posición natural.

El cambio obligado: Leandro Brey por Marchesín

Tras confirmarse la dura lesión de Marchesín en el partido ante Barcelona de Ecuador, Leandro Brey será titular y disputará su primer Superclásico en primera división.

Brey registra de 33 partidos jugados con la camiseta de Boca (26 como titular y 7 desde el banco). Suma 21 victorias, 8 empates y solo 4 derrotas. Recibió 23 goles en total, pero lo que más destaca es su rendimiento en partidos clave.

Hasta ahora, nunca enfrentó a River y tampoco jugó un clásico fuera de la Bombonera. Sin embargo, en los cuatro clásicos que disputó, está invicto:

10/03/2024 vs. Racing (4-2): ingresó a los 72 minutos

30/03/2024 vs. San Lorenzo (2-1): titular

18/08/2024 vs. San Lorenzo (3-2): titular

14/12/2024 vs. Independiente (0-0): titular

La posible formación de Boca vs. River por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Marcelo Weigandt o Nicolás Figal; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.