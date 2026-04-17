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Declaraciones

Montiel le respondió a Boca por el arbitraje: "Hay que tener un poco más de respeto"

En la previa del Superclásico, Gonzalo Montiel cruzó las críticas al árbitro y pidió bajar el tono. Leandro Paredes, por su parte, evitó la polémica. Ambos coincidieron en la importancia del partido y marcaron que el estado del campo puede influir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una conferencia de prensa marcada por la tensión previa al Superclásico, Gonzalo Montiel salió a responderle al mundo Boca por las críticas al arbitraje y dejó una frase contundente: “Hay que tener un poquito más de respeto, porque es el que decide”.

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Sin meterse de lleno en la polémica por Darío Herrera, el lateral de River marcó postura frente a los cuestionamientos que surgieron en las últimas horas desde el entorno xeneize. Del otro lado, Leandro Paredes eligió un tono más conciliador y bajó la intensidad del debate: “No creo en la mala intención de nadie”.

Más allá del cruce, ambos futbolistas coincidieron en que el duelo será determinante y que se trata de un partido especial. “Es uno de los partidos más importantes de nuestra carrera”, remarcaron, en línea con lo que representa el clásico más grande del fútbol argentino.

Además, tanto Montiel como Paredes reconocieron que el estado del campo de juego del Monumental podría ser un factor a tener en cuenta. Las condiciones del césped, que generaron preocupación en la previa, aparecen como un elemento que podría incidir en el desarrollo del encuentro.

Desde lo futbolístico, Paredes destacó el presente de Boca y la confianza con la que llegan: “Venimos con una seguidilla de muy buenos resultados y con una idea clara”, afirmó. Sin embargo, dejó en claro que este tipo de partidos son distintos: “Son partidos aparte”.

Con declaraciones medidas pero firmes, los protagonistas empezaron a jugar un Superclásico que promete intensidad no solo dentro de la cancha, sino también en la previa.

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