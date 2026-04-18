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Viral

Estalló en redes: el parecido entre Gallardo y otro DT que se volvió furor

Una comparación inesperada entre los entrenadores los convirtió en tendencia en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el universo de las redes sociales, donde el humor y la viralidad suelen marcar agenda, surgió en las últimas semanas un fenómeno curioso que tuvo como protagonista a Julio César Baldivieso. El exentrenador de Always Ready comenzó a ser apodado como el “Gallardo boliviano”, una denominación que rápidamente se expandió entre usuarios de distintas plataformas.

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El origen del apodo se remonta a las comparaciones que empezaron a circular durante el partido de Copa Libertadores 2026, que el conjunto del altiplano disputaba en Argentina frente a Lanús. Varios usuarios notaron similitudes físicas entre Baldivieso y Marcelo Gallardo, histórico entrenador de River, lo que dio lugar a una serie de publicaciones que combinaban imágenes, comentarios y referencias cruzadas.

A ese parecido se sumó un elemento visual que potenció la asociación: la indumentaria de Always Ready. El equipo boliviano suele utilizar una camiseta blanca con una banda roja diagonal, un diseño que inevitablemente remite a la tradicional casaca de River. Esta coincidencia estética reforzó la comparación y alimentó la creatividad de los usuarios.

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En ese contexto, comenzaron a aparecer términos como “Gashardo” o “Gallardo boliviano”, utilizados en tono humorístico y con una clara intención de generar interacción. Las publicaciones se multiplicaron en redes como Instagram y Facebook, donde los memes y los videos cortos ayudaron a amplificar el fenómeno. Más allá de lo anecdótico, la viralización también generó debates.

Algunos usuarios se limitaron a celebrar el parecido como un hecho curioso, mientras que otros profundizaron en la comparación, llegando incluso a mencionar similitudes en estilos o planteos tácticos, aunque estas asociaciones resultan más subjetivas. Es importante destacar que no se trata de un jugador con ese nombre ni de una figura emergente con identidad propia, sino de una construcción colectiva nacida en el entorno digital.

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