'Pescadito' Paz, el sanjuanino figura y carta dorada de Macará que anotó su primer gol en la Copa Sudamericana

El fútbol sanjuanino es cuna de buenos jugadores. No todos llegan, solo el que persiste y no se rinde a pesar de las circunstancias. Ese es el caso de Federico Paz , el jugador que pasó por varios clubes de la provincia y hoy le toca estar en lo más alto del fútbol ecuatoriano. El perfil de Pescadito', el sanjuanino figura y carta dorada de Macará que anotó su primer gol en la Copa Sudamericana.

Triunfazo Macará le ganó a Tigre con el golazo de un sanjuanino y se prende en la cima de la Copa Sudamericana

La carrera de Federico Paz (31) estuvo marcada por el fuego del ascenso ecuatoriano y la perseverancia. Hace unos años su nombre quedó grabado en el corazón del Barrio de La Merced de San Roque, donde, a casi 2.500 metros de altura, el sanjuanino hizo historia con el Imbabura Sporting Club , la institución más popular del pueblo. En aquella etapa inolvidable, Paz fue el gran referente de una goleada histórica precisamente ante su club actual, Macará , que terminó por sellar el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Durante su estadía en el club, no solo dejó su huella por el liderazgo, sino que también estableció récords de goles que lo convirtieron en un ídolo eterno para la afición

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Sin embargo, aquel éxito con el Imbabura no fue su primer contacto con la gloria en tierras internacionales. Federico ya sabía lo que era ser protagonista del ascenso ecuatoriano desde 2018, cuando logró saltar de categoría vistiendo la camiseta del Centro Deportivo Olmedo, bajo la conducción técnica del sanjuanino Ricardo Dillon.

Aquella experiencia temprana forjó el carácter de este jugador que hizo escuela en el fútbol sanjuanino en clubes como Desamparados, San Martín y Peñarol, hoy disfruta un presente consolidado en Macará, demostrando que su capacidad goleadora y su mística ganadora se mantienen intactas en la élite del fútbol sudamericano. Frente a Tigre firmó un golazo y gritó su primer tanto en la Copa Sudamericana.

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Así fue el gol de Federico Paz a Tigre en la Copa Sudamericana: