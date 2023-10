Sanjuanino goleador y de ascenso: la marca histórica de Fede Paz en la altura ecuatoriana 

Mundial de Rugby Los Pumas no pudieron ante Inglaterra y se quedaron sin el bronce

El volante ex San Martín, Peñarol y Desamparados, marcó un total de 10 goles en la temporada y fue una pieza clave en el equipo. Titular, número 9 y con bastante presencia argenta para consolidarse en el equipo extranjero.

10 goles y 8 asistencias en 34 partidos para el sanjuanino Fede Paz

No es la primera vez que Federico Paz es protagonista del ascenso ecuatoriano. En 2018 logró saltar de categoría con el Centro Deportivo Olmedo, con Ricardo Dillon como entrenador. Y si bien tuvo chances de renovar tras aquella conquista, el futbolista decidió pegar pegar la vuelta a su país. Pero como la experiencia fue buena, este año surgió la posibilidad de regresar a Ecuador y no dudó en aceptar. "Este año ha sido un poco distinto a los demás. Me está tocando ser más protagonista", aseguró.