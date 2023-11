La intimidad del futbolista y la influencer que la rompen en Ecuador

Federico Paz y Julieta Mordacci conviven en la altura de Ecuador por la carrera del futbolista ex San Martín, Desamparados y Peñarol. Ella, además de ser jugadora de hockey sobre césped y psicóloga, empezó a crear contenido en las redes sociales y de a poco sus videos empezaron a ser vistos por todo el mundo: tour por lugares hermosos, comidas exóticas y las preguntas que todos se hacen antes de visitar un lugar.

"El trabajo me encanta, me divierto mucho y al Fede le gusta estar ahí también", confesó Juli, a lo que Fede acotó: "La llaman de todos los restaurantes y yo me siento a comer", contó entre risas, sobre el trabajo de redes sociales que lleva adelante su novia sanjuanina.

Ella es famosa en las redes, yo en la calle, bromeó el jugador y goleador de Imbabura Ella es famosa en las redes, yo en la calle, bromeó el jugador y goleador de Imbabura

image.png

A modo de anécdota y sobre lo conocido que se han vuelto en la altura de Ecuador, Juli dijo: "Una vez nos pasó con un taxista que llegó a la casa. Me reconoció y me dijo que si yo era argentina, que si era la novia del jugador de fútbol y que si estaba Fede en la casa; lo hice bajar porque sólo quería una foto. A Fede no le gusta mucho eso, pero también lo hacemos por temas de seguridad".

Federico Paz (28) es de ascenso. En el corazón del Barrio de La Merced de San Roque, a casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, el sanjuanino hizo historia en el club más popular del pueblo: el Imbabura Sporting Club. Golearon a Macará y abrocharon el tan ansiado ascenso a la máxima división del fútbol ecuatoriano. Hizo récord de goles y dejó su huella en institución.

image.png

El volante ex San Martín, Peñarol y Desamparados, marcó un total de 10 goles en la temporada y fue una pieza clave en el equipo. Titular, número 9 y con bastante presencia argenta para consolidarse en el equipo extranjero.

10 goles y 8 asistencias en 34 partidos para el sanjuanino Fede Paz

No es la primera vez que Federico Paz es protagonista del ascenso ecuatoriano. En 2018 logró saltar de categoría con el Centro Deportivo Olmedo, con Ricardo Dillon como entrenador. Y si bien tuvo chances de renovar tras aquella conquista, el futbolista decidió pegar pegar la vuelta a su país. Pero como la experiencia fue buena, este año surgió la posibilidad de regresar a Ecuador y no dudó en aceptar. "Este año ha sido un poco distinto a los demás. Me está tocando ser más protagonista", aseguró.