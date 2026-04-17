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Torneo apertura

Newell's le ganó a Unión por 3 a 2 como visitante

Con este triunfo, los rosarinos se alejan de la zona del descenso.

Por Agencia NA
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Newell’s derrotó a Unión por 3 a 2, como visitante, en un partido en el que fue altamente efectivo y que disputaron esta noche aquí, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

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La visita se impuso con goles del arquero Matías Mansilla, en contra; Jerónimo Russo e Ignacio Ramírez, mientras que para el local convirtieron Marcelo Estigarribia y Lucas Menossi.

Con el triunfo, el equipo que dirige Frank Darío Kudelka quedó en el decimotercer puesto de la zona A, con 13 puntos y a ocho del descenso por tabla anual, mientras que Unión es sexto en el grupo con 19 puntos, en zona de clasificación.

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