Universitario, imparable: ganó sobre la hora y quedó a un paso del Oro

Universitario consiguió una victoria ajustada y de alto valor en su visita a Huazihul. El equipo dirigido por Fernando Torcivia se impuso 30-29 en un partido parejo que se definió en la última jugada. Gerónimo Arabel acertó a los palos con el tiempo cumplido y le dio el triunfo a la Uni en tierra Cacique.

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El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Huazihul sostuvo intensidad y llevó el trámite al límite. Universitario tuvo dificultades para generar juego, pero capitalizó sus momentos en ataque. Además, mostró paciencia en defensa y mantuvo la concentración en los pasajes decisivos.

La definición llegó en el cierre. Con el marcador ajustado, la Uni encontró la oportunidad y no falló. La eficacia en la última acción fue determinante para inclinar un duelo que se jugó con alta tensión y sin margen de error.

Con este resultado, Universitario quedó a un triunfo de asegurar su lugar en el Top 8 Oro por novena temporada consecutiva. Ahora, el foco está puesto en el próximo compromiso: el debut en el Torneo del Interior B ante Tucumán Lawn Tennis, que se disputará el sábado a las 16.00 hs. como local.

Tantos

Huazihul 29

Try: Mariano Pérez, Gastón Reyes, Francisco Paternoste, Ulises Vera.

Conversión: Facundo Pérez (x2), Ramiro Pérez.

Penal: Facundo Pérez.

Universitario 30

Try: Vito Sambrizzi, Geronimo Arabel, Geronimo Adarvez, Juan Martín Echegaray.

Conversión: Geronimo Arabel (x2)

Penal: Geronimo Arabel (x2).

Resultado parcial: Huazihul 22-19 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Francisco Marcucci (UNI). Alejandro Molina

Roja: -.

Referee: Cristian Bonilla.

RA1: Diego Tejada.

RA2: Juan Muñoz.