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Fatal

Tragedia en la clasificatoria de las 24 horas de Nurburgring: murió un piloto tras un grave choque

El piloto Juha Miettinen falleció tras un accidente en el que se vieron involucrados siete autos durante la carrera de la NLS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El automovilismo europeo vivió una noche de tragedia. Juha Miettinen, piloto finlandés del BMW 325i con el número 121, murió a los 66 años en el Centro Médico del circuito tras los intentos de reanimación después de un grave accidente múltiple ocurrido en las clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring. El choque se produjo a los 25 minutos de las cuatro horas previstas de carrera, en el tramo de Kolstertal, e involucró a siete vehículos. Aparentemente, un auto que circulaba adelante derramó aceite en la pista, dejándola completamente resbaladiza y desencadenando la tragedia. La dirección de carrera suspendió la prueba de inmediato y no volvió a reanudarse.

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El accidente bloqueó la pista en la curva a la entrada de la Steilstrecke y provocó un atasco de vehículos que hizo inevitable la interrupción. Un médico de urgencias y varias ambulancias llegaron al lugar de inmediato, mientras los comisarios trabajaban para retirar los restos de los autos siniestrados. Lo que siguió fue un largo período de incertidumbre, con los equipos médicos trabajando en el lugar y la carrera paralizada indefinidamente.

Se realizó una breve rueda de prensa en la que se confirmó el fallecimiento de Miettinen. La organización emitió un comunicado oficial: "La primera carrera de las ADAC 24h Nürburgring Qualifiers se ha visto ensombrecida por un trágico incidente en el que ha fallecido un piloto. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida de Juha Miettinen."

Además del piloto fallecido, otros seis conductores resultaron heridos en el choque. Todos fueron atendidos y se confirmó que no corren peligro de vida.

Vale destacar que entre los participantes de la clasificatoria figuraba Max Verstappen, el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, quien tomó parte de la prueba con uno de los equipos inscriptos. Sin embargo, el neerlandés no se encontraba en pista en el momento en que se produjo el accidente fatal, por lo que no estuvo involucrado en el choque múltiple que terminó con la vida de Miettinen.

"Conmocionado por lo que ocurrió hoy... El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este es un recordatorio de lo peligroso que puede ser. Envío mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Juha.", escribió Verstappen en su cuenta personal de Instagram tras lo ocurrido.

Juha Miettinen era un piloto con experiencia en competencias de resistencia y categorías de turismo en Europa, donde había desarrollado gran parte de su carrera deportiva. Habitual participante en pruebas de larga duración, se destacó por su constancia y su conocimiento de circuitos complejos como el Nordschleife, el trazado alemán conocido como el "Infierno Verde" por su dificultad técnica y sus más de 20 kilómetros de extensión.

A lo largo de los años formó parte de distintos equipos privados dentro del automovilismo amateur y semiprofesional, consolidándose como un corredor respetado en ese ámbito. Su participación en las clasificatorias para las 24 Horas de Nürburgring representaba uno de los desafíos más importantes de su temporada.

La organización de las 24 Horas de Nürburgring decidió no reanudar la prueba el sábado por la noche. Para la carrera del domingo se dispuso un minuto de silencio previo a la largada, y durante la formación en la parrilla a las 13:00 horas se rendirá un homenaje al piloto finlandés fallecido. Los pensamientos de toda la comunidad del automovilismo están con la familia y los seres queridos de Miettinen.

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