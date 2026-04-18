"Fue un esfuerzo de todos, no veníamos pasando un buen momento": el desahogo de Jaurena tras el triunfo

San Martín volvió a sonreír y Sebastián Jaurena, el héroe de la tarde, fue la voz del desahogo. Tras el 1-0 ante Midland, el jugador no dudó en poner el foco en lo colectivo y en el momento que atravesaba el equipo.

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“Fue un esfuerzo de todos, no veníamos pasando un buen momento”, expresó con sinceridad, reflejando el contexto adverso que traía el Verdinegro en la previa. La racha negativa, sumada al cambio de entrenador en la semana, había golpeado fuerte puertas adentro, pero el grupo respondió en la cancha.

Jaurena, autor del único gol del partido -y el primero con la camiseta de San Martín- también reconoció que, además del trabajo, hubo un factor que venía siendo esquivo: “Faltaba la cuota de suerte, hoy estuvo de nuestro lado”. Una frase que resume lo que fue el encuentro, donde Midland propuso más pero el conjunto sanjuanino supo aprovechar su momento.

El volante también destacó el valor del rival y lo que significa llevarse los tres puntos en ese contexto: “Era un rival difícil, pero estamos contentos con el esfuerzo del equipo, que viene haciendo las cosas bien”.