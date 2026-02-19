jueves 19 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Zodiaco therian: ¿qué animal conecta con tu signo?

La conexión humana con la naturaleza es más profunda de lo que pensamos. A continuación te contamos la identidad animal de cada signo

Por Mario Godoy
Cada signo encuentra un vínculo especial en el universo therian.

En los últimos años, la comunidad therian ha pasado de los rincones de internet al ojo público, recordándonos que la conexión humana con la naturaleza es más profunda de lo que pensamos. Pero, si dejamos de lado la lógica urbana y miramos hacia las estrellas, ¿qué animal habita realmente en tu interior según tu fecha de nacimiento?

A continuación, desglosamos el theriotipo (la identidad animal) que mejor resuena con la energía de cada signo:

Los signos de Fuego: intensidad y mando

  • Aries (Lobo): No es solo por la manada, sino por el instinto de liderazgo y la valentía. El lobo aries es impulsivo, protector y prefiere abrir camino a seguir el de otros.

  • Leo (León/Pantera): La respuesta obvia es el león, pero su energía therian también conecta con grandes felinos negros. Es la elegancia, el rugido que exige respeto y la necesidad de ser visto.

  • Sagitario (Caballo Salvaje): La libertad absoluta. Un sagitario no puede ser enjaulado; su espíritu galopa por espacios abiertos buscando siempre el próximo horizonte.

Los signos de tierra: estabilidad y poder sutil

  • Tauro (Oso): Fuerza bruta envuelta en calma. Como el oso, Tauro disfruta de los placeres simples (comida y descanso), pero no querrás estar cerca si despiertas su furia.

  • Virgo (Zorro): La astucia en su máxima expresión. El zorro es observador, meticuloso y se adapta a cualquier entorno utilizando su inteligencia por encima de la fuerza.

  • Capricornio (Cabra Montés): Persistencia pura. Su conexión animal está con aquellos que escalan las cumbres más altas donde el aire es fino y la vista es solo para los que se esforzaron.

Los signos de aire: agilidad y perspectiva

  • Géminis (Urraca/Ave imitadora): Curiosidad insaciable. Las aves inteligentes que recolectan objetos brillantes y sonidos representan la dualidad y la mente rápida de Géminis.

  • Libra (Cisne): El equilibrio estético. El cisne se desliza con una gracia que oculta el esfuerzo, siempre buscando la armonía en su entorno y en sus vínculos.

  • Acuario (Lechuza): La sabiduría poco convencional. La lechuza ve en la oscuridad lo que otros ignoran, representando esa visión futurista y solitaria de Acuario.

Los signos de agua: intuición y misterio

  • Cáncer (Gato Doméstico/Montés): El hogar es su santuario, pero su humor es cambiante. Un momento busca afecto y al siguiente necesita su espacio. Muy intuitivo y territorial.

  • Escorpio (Serpiente/Cuervo): Transformación y profundidad. La serpiente que muda de piel o el cuervo que habita entre mundos encajan con la intensidad emocional de este signo.

  • Piscis (Delfín/Nutria): Fluidez total. Los animales marinos juguetones pero profundamente conectados con el "todo" representan la empatía y el espíritu soñador de Piscis.

