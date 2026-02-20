viernes 20 de febrero 2026

Lo dicen los astros

¡Qué pluma!: estos son los 3 signos con la mejor ortografía

La configuración de nuestra carta natal no solo influye en el amor o el dinero, sino también en nuestra atención al detalle por las normas gramaticales.

Por Mario Godoy
Hay signos que prestan más atención a la hora de ponerse a escribir.

En la era de los mensajes de texto rápidos y el autocorrector, encontrar a alguien que respete las tildes y diferencie entre "ahí", "ay" y "hay" es casi un superpoder. Según los expertos en astrología, la configuración de nuestra carta natal no solo influye en el amor o el dinero, sino también en atención al detalle y el respeto por las normas gramaticales de cada uno de los signos.

Si alguna vez te han corregido un "que" sin tilde en una pregunta, lo más probable es que estés hablando con uno de estos tres integrantes del podio ortográfico.

1. Virgo: el perfeccionista del diccionario

No es ninguna sorpresa que Virgo encabece esta lista. Regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto, los nativos de este signo ven una falta de ortografía como una mancha en una camisa blanca: imposible de ignorar.

  • Su estilo: Prefieren tardar dos minutos más en enviar un mensaje con tal de que la puntuación sea impecable.

  • Su debilidad: Pueden llegar a ser un poco "policías de la gramática" con sus amigos.

2. Capricornio: la autoridad en la escritura

Para Capricornio, la ortografía es una cuestión de estatus y profesionalismo. Un error de sintaxis es, a sus ojos, una falta de seriedad. Como signo de tierra disciplinado, se toman el tiempo de aprender las reglas porque entienden que la claridad es poder.

  • Su estilo: Sobrio, directo y académicamente correcto. Difícilmente verás a un Capricornio abusando de los emojis si eso sacrifica la estructura de la frase.

  • Su lema: "Si vas a decir algo, dilo bien".

3. Libra: la estética de las letras

A diferencia de los anteriores, Libra no busca la perfección técnica por obsesión, sino por armonía. Para ellos, un texto bien escrito es visualmente atractivo. Las faltas de ortografía les generan un "ruido" estético que altera su equilibrio.

  • Su estilo: Equilibrado y elegante. Utilizan los signos de admiración y las comas como si fueran accesorios de alta costura.

  • Su virtud: Son los mejores editores; tienen un ojo clínico para detectar palabras repetidas o frases cacofónicas.

