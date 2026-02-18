miércoles 18 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Los elegidos de la buena suerte: estos signos tendrán "viento a favor" en el cierre de febrero

Mientras que algunos signos enfrentan una etapa de introspección profunda, tres de ellos se perfilan como los grandes beneficiados en términos de abundancia, claridad mental y éxito profesional.

Por Mario Godoy
Hay tres signos que terminarán febrero subidos en una ola de buena suerte.

El calendario astrológico de 2026 ha entrado en una fase decisiva. Con el reciente Eclipse Solar en Acuario (17 de febrero) y el inicio de la temporada de Piscis el día 18, el cosmos ha barajado las cartas de nuevo. Mientras que algunos signos enfrentan una etapa de introspección profunda, tres de ellos se perfilan como los grandes beneficiados en términos de abundancia, claridad mental y éxito profesional.

A continuación, desglosamos por qué Piscis, Leo y Tauro son los protagonistas indiscutibles de lo que queda del mes.

1. Piscis: el anfitrión del Sol

Para los nacidos bajo el signo de los peces, la suerte no es una coincidencia, es una recompensa. El ingreso del Sol en su signo el 18 de febrero marca el inicio de su "vuelta al sol", inyectándoles una vitalidad que no sentían hace meses.

  • En lo profesional: La conjunción de Mercurio y Venus en su signo les otorga una "lengua de plata". Es el momento ideal para negociar contratos, presentar proyectos creativos o cerrar ventas que estaban estancadas.

  • La clave: Su intuición está en su punto máximo. Si sienten que deben tomar un camino arriesgado, los astros indican que la respuesta está en su corazonada, no en los números.

2. Leo: el imán del éxito financiero

Aunque estamos en plena temporada de agua, Leo logra brillar gracias a que el Sol (su regente) potencia su capacidad de liderazgo desde un ángulo de visibilidad pública.

  • En la economía: Febrero 2026 se perfila como el mes del alivio económico para los leones. Podrían recibir noticias sobre un ascenso, un bono inesperado o el retorno de una inversión que daban por perdida.

  • El consejo: La suerte viene acompañada de responsabilidad. Es un buen momento para reinvertir ese excedente en formación profesional o herramientas que potencien su marca personal.

3. Tauro: estabilidad y sorpresas materiales

Tauro ha estado sembrando con paciencia durante todo el 2025, y el tramo final de este febrero es cuando finalmente comienza la cosecha. Con Venus —su planeta regente— formando aspectos armónicos, la energía de Tauro se vuelve magnética.

  • En lo personal: Experimentarán una "transformación tranquila". Habrá una sensación de seguridad interna que se reflejará en mejoras en el hogar o en la resolución de deudas antiguas.

  • Dato extra: Es uno de los signos con mejores números de la suerte para juegos de azar o sorteos menores en la última semana del mes.

