lunes 3 de noviembre 2025

Violencia barrial

Protagonizó una gresca en la plaza "Rayito de Sol" de La Bebida y lo detuvieron

Al acusado lo atraparon con una tumbera, un cuchillo para cortar huesos y una pequeña faca. Investiga UFI Genérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-03 at 10.16.44

Un hombre, identificado como Nahuel Adrián Espejo (21), fue detenido por la policía en la plaza Plaza Rayito de Sol, ubicada en el barrio Laguna, de La Bebida, departamento de Rivadavia, por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Según la denuncia, la situación se originó a partir de una gresca en la plaza. Durante la persecución, Espejo descartó un bolso que contenía un arma de fuego de fabricación casera (una “tumbera”) y dos cuchillos: uno para cortar huesos y una pequeña faca. Fue aprehendido en una vivienda colindante al lugar del incidente y los elementos fueron secuestrados por la fuerza policial. La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que ya investiga el hecho.

La aprehensión se dio en un marco de tensión en la zona de La Bebida, donde este domingo en la madrugada se registró otro episodio de violencia armada. En el barrio Nuevo Cuyo, también de La Bebida, un adolescente y su tía resultaron heridos de bala en medio de una disputa familiar entre dos familias vecinas con viejas rencillas. El chico recibió un disparo en la pantorrilla y la mujer en un muslo, ambos fueron hospitalizados y luego dados de alta. Tres personas fueron detenidas en ese episodio.

Por ahora, Espejo permanece detenido, imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego, y la causa seguirá su curso bajo la UFI Genérica.

