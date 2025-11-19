Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan.

Este miércoles, en un acto que contó con una gran concurrencia y presencia de altas figuras de los tres poderes, Guillermo Baigorrí asumió oficialmente su cargo como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan . Con esta jura, la provincia cubrió una vacante de gran peso en los tribunales sanjuaninos luego del fallecimiento de su antecesor, Eduardo Quattropani , que estuvo más de tres décadas en el puesto y le imprimió un perfil muy particular y de alta exposición a la oficina de fiscales sanjuanina. Baigorrí pasa así a ejercer uno de los cargos más relevantes dentro del Poder Judicial sanjuanino.

Nuevos tiempos El gobernador Orrego estará presente en la asunción de Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia

En la ceremonia estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, en el marco de un fuerte operativo policial en las afueras de la sede situada en calle Entre Ríos. Además, hubo presencia de ministros y demás personal del Gabinete.

La elección de Baigorrí fue el resultado de la votación reciente en la Cámara de Diputados de San Juan. El ahora Fiscal General fue elegido por 25 votos de los diputados, luego de una moción presentada por la diputada orreguista Marcela Quiroga, luego de pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura. El cargo es vitalicio.

En el salón de actos del Sirio Libanés, donde funciona la Escuela Judicial, se llevó adelante el acto que contó con la presencia de cientos de personas que no se quisieron perder la asunción del flamante Fiscal General, quien se mostró emocionado durante el histórico momento en la Justicia local.

El Secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, leyó la Resolución de la Cámara de Diputados y, luego, fue la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto quien procedió con la toma de la jura, para dar lugar a los aplausos que se multiplicaron para reconocer a Baigorrí. La autoridad fue la única que tomó la palabra,

"El Ministerio Público que recibe cuenta con hombres y mujeres que conocen el oficio. Ha crecido exponencialmente en el cúmulo de tareas y que se adaptó a los desafíos impuestos. Tiene tan clara la función que, ante la enfermedad de Eduardo Quattropani, redobló su compromiso y con su fallecimiento no bajó los brazos", sostuvo aunque destacó su labor, ya que señaló que "sembró convicciones".

Trayectoria profesional y académica

Antes de su designación, Guillermo Francisco Baigorri se desempeñaba como Juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el Poder Judicial de San Juan, puesto que ocupaba desde el año 2012. Además, integró la Sala Segunda de la Corte de Justicia como juez subrogante, participando en la denominada “Megacausa de Expropiaciones”.

Baigorrí es abogado, recibido el 1 de agosto de 1989 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1989, ejerció la profesión de manera liberal, dedicándose al litigio en diversos fueros y a la asesoría de distintas empresas.

Su currículum también destaca por su trayectoria académica. Actualmente, es director de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). También fue Director de Cátedra de Derecho Público Provincial y Profesor en la Universidad Católica de Cuyo.

En el ámbito público no judicial, Baigorrí fue Diputado Nacional por la Provincia de San Juan durante el período 2003-2007. Además, participó como analista epistemológico en el Proyecto de Digesto Jurídico Provincial en representación de la UNSJ.

A lo largo de su carrera, el nuevo Fiscal General ha continuado su formación judicial, realizando numerosos cursos sobre temas que resultan importantes para el desempeño en el Poder Judicial, tales como: gestión, tutela judicial efectiva, técnicas de conciliación y ciberseguridad, entre otros.