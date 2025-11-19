miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acto oficial

Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan

El acto de asunción del nuevo funcionario judicial se realizó este miércoles pasadas las 11 en una ceremonia muy concurrida en el Sirio Libanés. Se dio con un fuerte operativo policial y la presencia del gobernador Orrego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan.

Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan.

Este miércoles, en un acto que contó con una gran concurrencia y presencia de altas figuras de los tres poderes, Guillermo Baigorrí asumió oficialmente su cargo como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan. Con esta jura, la provincia cubrió una vacante de gran peso en los tribunales sanjuaninos luego del fallecimiento de su antecesor, Eduardo Quattropani, que estuvo más de tres décadas en el puesto y le imprimió un perfil muy particular y de alta exposición a la oficina de fiscales sanjuanina. Baigorrí pasa así a ejercer uno de los cargos más relevantes dentro del Poder Judicial sanjuanino.

Lee además
el gobernador orrego estara presente en la asuncion de guillermo baigorri como fiscal general de la corte de justicia
Nuevos tiempos

El gobernador Orrego estará presente en la asunción de Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia
Yanina Galante, José Plaza, Ignacio Achem y Claudia Salica. 
Movimientos

Los nombres en danza para conformar el "gabinete" de Baigorrí en la Fiscalía General

En la ceremonia estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, en el marco de un fuerte operativo policial en las afueras de la sede situada en calle Entre Ríos. Además, hubo presencia de ministros y demás personal del Gabinete.

La elección de Baigorrí fue el resultado de la votación reciente en la Cámara de Diputados de San Juan. El ahora Fiscal General fue elegido por 25 votos de los diputados, luego de una moción presentada por la diputada orreguista Marcela Quiroga, luego de pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura. El cargo es vitalicio.

En el salón de actos del Sirio Libanés, donde funciona la Escuela Judicial, se llevó adelante el acto que contó con la presencia de cientos de personas que no se quisieron perder la asunción del flamante Fiscal General, quien se mostró emocionado durante el histórico momento en la Justicia local.

El Secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, leyó la Resolución de la Cámara de Diputados y, luego, fue la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto quien procedió con la toma de la jura, para dar lugar a los aplausos que se multiplicaron para reconocer a Baigorrí. La autoridad fue la única que tomó la palabra,

"El Ministerio Público que recibe cuenta con hombres y mujeres que conocen el oficio. Ha crecido exponencialmente en el cúmulo de tareas y que se adaptó a los desafíos impuestos. Tiene tan clara la función que, ante la enfermedad de Eduardo Quattropani, redobló su compromiso y con su fallecimiento no bajó los brazos", sostuvo aunque destacó su labor, ya que señaló que "sembró convicciones".

Trayectoria profesional y académica

Antes de su designación, Guillermo Francisco Baigorri se desempeñaba como Juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el Poder Judicial de San Juan, puesto que ocupaba desde el año 2012. Además, integró la Sala Segunda de la Corte de Justicia como juez subrogante, participando en la denominada “Megacausa de Expropiaciones”.

Baigorrí es abogado, recibido el 1 de agosto de 1989 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1989, ejerció la profesión de manera liberal, dedicándose al litigio en diversos fueros y a la asesoría de distintas empresas.

Su currículum también destaca por su trayectoria académica. Actualmente, es director de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). También fue Director de Cátedra de Derecho Público Provincial y Profesor en la Universidad Católica de Cuyo.

En el ámbito público no judicial, Baigorrí fue Diputado Nacional por la Provincia de San Juan durante el período 2003-2007. Además, participó como analista epistemológico en el Proyecto de Digesto Jurídico Provincial en representación de la UNSJ.

A lo largo de su carrera, el nuevo Fiscal General ha continuado su formación judicial, realizando numerosos cursos sobre temas que resultan importantes para el desempeño en el Poder Judicial, tales como: gestión, tutela judicial efectiva, técnicas de conciliación y ciberseguridad, entre otros.

Temas
Seguí leyendo

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: "Roma no paga traidores"

Silencio sugestivo: qué pasará con los dos secretarios relatores de "Jimmy" Quattropani

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Un cuadro, una escultura y la "biblia jurídica", las reliquias que Baigorrí mudará a la Fiscalía General y los cambios que pretende aplicar

Para Fabián Martín, Baigorrí "reúne las condiciones necesarias" como Fiscal General y valoró el consenso: "Fue apoyado por todos los sectores"

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

Entre negociaciones y mucha rosca, así fue la cocina de la elección de Guillermo Baigorrí como Fiscal General

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

Pérez de Solay aseguró que Pachón avanza “con las condiciones dadas” y afirmó que el glaciar presente en la zona “no tiene funciones hídricas”, según estudios de la UNSJ.
Entrevista exclusiva

Habló el CEO de Glencore y se refirió al glaciar que hay en Pachón: qué dijo

Por Elizabeth Pérez
El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025
¡No va más!

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.
Acto

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión