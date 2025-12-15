Comenzó la instrumentación de la nueva Ley de Transporte en San Juan

El Ministerio de Gobierno dio inicio al proceso de instrumentación de la nueva Ley de Transporte, recientemente aprobada por la Legislatura provincial, con un primer encuentro encabezado por la ministra Laura Palma y el equipo técnico responsable de su puesta en marcha.

La norma, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, apunta a actualizar un marco regulatorio que llevaba varias décadas sin modificaciones y a introducir cambios estructurales en el sistema de transporte de la provincia. La implementación estará a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte y se desarrollará en etapas.

Del encuentro participaron el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina; el director de Transporte, Ernesto García; el director interino de Tránsito, Orlando Gianfranco; el diputado Carlos Jaime y el asesor de la Secretaría General de la Gobernación, Matías Saavedra, junto a un equipo técnico integrado por especialistas en ingeniería y derecho.

Según se informó, la nueva legislación pone el foco en la mejora de la calidad del servicio, la accesibilidad y la seguridad vial, además de establecer criterios de control y evaluación continua. Entre los cambios previstos se encuentra la modernización de los sistemas de registro, con el objetivo de unificar la información vinculada a vehículos, titulares, choferes y modalidades de transporte.

La ley también incorpora regulaciones específicas para el transporte seguro de mascotas en situaciones particulares y un esquema de sanciones con parámetros más claros, destinado a agilizar la aplicación de multas y la corrección de infracciones.