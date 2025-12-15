lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reunión

Comenzó la instrumentación de la nueva Ley de Transporte en San Juan

El Ministerio de Gobierno puso en marcha el proceso de reglamentación de la norma, junto con otros sectores que forman parte del contexto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-15 at 6.57.21 PM

El Ministerio de Gobierno dio inicio al proceso de instrumentación de la nueva Ley de Transporte, recientemente aprobada por la Legislatura provincial, con un primer encuentro encabezado por la ministra Laura Palma y el equipo técnico responsable de su puesta en marcha.

Lee además
federalismo ambiental, la frase con la que milei mando al congreso la reforma de la ley de glaciares
Proyecto

"Federalismo ambiental", la frase con la que Milei mandó al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares
Eduardo Cabello y la CGT local, contra la reforma laboral.
Movida sindical

CGT San Juan: Cabello dijo que la reforma laboral precarizará el empleo y anunció una movilización provincial

La norma, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, apunta a actualizar un marco regulatorio que llevaba varias décadas sin modificaciones y a introducir cambios estructurales en el sistema de transporte de la provincia. La implementación estará a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte y se desarrollará en etapas.

Del encuentro participaron el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina; el director de Transporte, Ernesto García; el director interino de Tránsito, Orlando Gianfranco; el diputado Carlos Jaime y el asesor de la Secretaría General de la Gobernación, Matías Saavedra, junto a un equipo técnico integrado por especialistas en ingeniería y derecho.

Según se informó, la nueva legislación pone el foco en la mejora de la calidad del servicio, la accesibilidad y la seguridad vial, además de establecer criterios de control y evaluación continua. Entre los cambios previstos se encuentra la modernización de los sistemas de registro, con el objetivo de unificar la información vinculada a vehículos, titulares, choferes y modalidades de transporte.

La ley también incorpora regulaciones específicas para el transporte seguro de mascotas en situaciones particulares y un esquema de sanciones con parámetros más claros, destinado a agilizar la aplicación de multas y la corrección de infracciones.

Temas
Seguí leyendo

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

San Juan hizo historia en la natación nacional

Video: en medio del calor, un perro terminó en una maceta de la Peatonal sanjuanina

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados

Policías sanjuaninos desfilaron para celebrar los 156 años de la Fuerza en la provincia

Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

San Juan fue elegida para un proyecto científico de vanguardia con fuerte inversión internacional

La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ojo estatales de san juan: orrego anuncio un bono de fin de ano y se analiza asueto para las fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Imagen ilustrativa
Golpe a un domicilio

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia