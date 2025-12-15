Javier Milei entregará la administración de Tecnópolis a privados

El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha decidido concesionar a un operador privado el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli y considerado un emblema de la actividad cultural y científica promovida durante las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como parte del plan de reformas económicas.

La medida se concretó a través de la Resolución 98/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta resolución convoca a un Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional para el uso y explotación comercial del predio de 509.759 metros cuadrados.

Detalles de la concesión y objetivo fiscal

La concesión está establecida por un plazo de 300 meses (25 años), con la posibilidad de una única prórroga de 12 meses. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones de pesos.

El procedimiento licitatorio, que será llevado adelante por la AABE (bajo el mando de Adorni), se realizará de forma íntegramente electrónica mediante el sistema COMPR.AR. El pliego estipula que el futuro concesionario privado deberá tomar posesión del predio el 1 de julio de 2026.

El gobierno justifica esta decisión argumentando que Tecnópolis era históricamente deficitario bajo la administración anterior y que acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones. La concesión busca que el predio funcione bajo un esquema de inversión privada, eliminando la carga para el Estado, y promoviendo el autofinanciamiento y la atracción de inversiones.

Usos y reacciones políticas

Aunque la propiedad del parque se mantendrá estatal, el modelo cede su explotación al sector privado. El destino específico del predio incluye el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación, con la posible incorporación de propuestas deportivas no competitivas y acciones culturales conexas. El pliego establece que se mantendrá el uso para actividades recreativas, culturales, educativas y deportivas no competitivas.

Desde la asunción de Milei, el parque gratuito de educación y ciencia fue cerrado y se alquiló para eventos privados. La Secretaría de Cultura implementó un plan de ordenamiento que redujo la dotación de personal de 333 a 198 empleados y generó ingresos para el Estado, que dejó de invertir y comenzó a recaudar. La concesión busca profundizar esta transformación.

Sectores kirchneristas y progresistas critican la decisión, señalando que limita el acceso gratuito a la cultura y la ciencia, y temen que el espacio popular se transforme en un proyecto inmobiliario o comercial elitista, afectando a las familias de bajos recursos que dependían de la entrada gratuita.

Una firma en la transición

Una particularidad en la formalización de la medida es la firma de la resolución por parte de Nicolás Alberto Pakgojz, extitular de la AABE. La firma de Pakgojz, quien había asumido como legislador de La Libertad Avanza el miércoles pasado, aparece en la Resolución 98/2025 ante la falta de un reemplazante nombrado por Adorni, marcando la premura del gobierno por "hacer caja" con los bienes del Estado. Pakgojz, antes de presidir la AABE, ocupó un cargo ejecutivo en IRSA, una empresa constructora aliada del gobierno de Javier Milei.

La concesión de Tecnópolis se alinea con la política general de reducción del gasto público y la revisión del rol del Estado en actividades culturales. Según Adorni, este proceso permitirá reformar profundamente el sector cultural, optimizando las finanzas públicas.