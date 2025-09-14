Un perrito viajó en moto por la Circunvalación y enamoró a las redes: "Salió laburo, Boby"

San Juan amaneció con una escena que desató ternura y risas en las redes sociales. Un automovilista registró a un perrito viajando en la parte trasera de una moto, sentado plácidamente en un canasto como si fuera un pasajero más.
El insólito momento fue filmado en la Avenida de Circunvalación. El animal iba cómodo en un canasto mientras acompañaba a su dueño.
El episodio ocurrió en plena Avenida de Circunvalación, a la altura de la bajada de calle Scalabrini Ortiz, donde el curioso copiloto fue filmado mientras avanzaba junto a su dueño. El video rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones en pocas horas.
En las imágenes se ve al animal tranquilo y sereno, sin moverse del canasto mientras disfruta del paseo. Lo que terminó de conquistar a los usuarios fue la frase que acompañó la publicación: “Salió laburo… vamos Boby”, un toque de humor que multiplicó los comentarios de sorpresa y cariño.
Entre las respuestas, abundaron los mensajes que destacaron la calma del perrito, la complicidad con su dueño y el ingenio de la escena, que ya es una de las postales más simpáticas de las calles sanjuaninas.