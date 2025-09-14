domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Un perrito viajó en moto por la Circunvalación y enamoró a las redes: "Salió laburo, Boby"

El insólito momento fue filmado en la Avenida de Circunvalación. El animal iba cómodo en un canasto mientras acompañaba a su dueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan amaneció con una escena que desató ternura y risas en las redes sociales. Un automovilista registró a un perrito viajando en la parte trasera de una moto, sentado plácidamente en un canasto como si fuera un pasajero más.

Lee además
el policia y la maestra que se convirtieron en los primeros campeones provinciales de zamba en valle fertil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
¿el dinero da felicidad o solo tranquilidad?
Coaching

¿El dinero da felicidad o sólo tranquilidad?

El episodio ocurrió en plena Avenida de Circunvalación, a la altura de la bajada de calle Scalabrini Ortiz, donde el curioso copiloto fue filmado mientras avanzaba junto a su dueño. El video rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones en pocas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1967338752688402686&partner=&hide_thread=false

En las imágenes se ve al animal tranquilo y sereno, sin moverse del canasto mientras disfruta del paseo. Lo que terminó de conquistar a los usuarios fue la frase que acompañó la publicación: “Salió laburo… vamos Boby”, un toque de humor que multiplicó los comentarios de sorpresa y cariño.

Entre las respuestas, abundaron los mensajes que destacaron la calma del perrito, la complicidad con su dueño y el ingenio de la escena, que ya es una de las postales más simpáticas de las calles sanjuaninas.

Seguí leyendo

Mirá cómo consultar o imprimir las boletas del Juzgado de Faltas de San Juan

Lugares abandonados: las chapas que ya no están en Caucete

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera

La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el "inmEnzo" tesoro de los '90

Vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Te Puede Interesar

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Por Celeste Roco Navea
Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas
Durísimo impacto

Grave choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia dejó a un joven hospitalizado con múltiples fracturas

La estructura aledaña al tren San Martín. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: las chapas que ya no están en Caucete

Tivani sigue dulce y cierra su temporada en Portugal con un triunfo
Ciclismo

Tivani sigue dulce y cierra su temporada en Portugal con un triunfo

¿El dinero da felicidad o sólo tranquilidad?
Coaching

¿El dinero da felicidad o sólo tranquilidad?