San Juan amaneció con una escena que desató ternura y risas en las redes sociales. Un automovilista registró a un perrito viajando en la parte trasera de una moto , sentado plácidamente en un canasto como si fuera un pasajero más.

El episodio ocurrió en plena Avenida de Circunvalación , a la altura de la bajada de calle Scalabrini Ortiz , donde el curioso copiloto fue filmado mientras avanzaba junto a su dueño. El video rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones en pocas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1967338752688402686&partner=&hide_thread=false Un perrito viajó en moto por la Circunvalación y enamoró a las redes: "Salió laburo, Boby" pic.twitter.com/m4WhvyZbu3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 14, 2025

En las imágenes se ve al animal tranquilo y sereno, sin moverse del canasto mientras disfruta del paseo. Lo que terminó de conquistar a los usuarios fue la frase que acompañó la publicación: “Salió laburo… vamos Boby”, un toque de humor que multiplicó los comentarios de sorpresa y cariño.

Entre las respuestas, abundaron los mensajes que destacaron la calma del perrito, la complicidad con su dueño y el ingenio de la escena, que ya es una de las postales más simpáticas de las calles sanjuaninas.