domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora

Virginia Carrillo, histórica profesora responsable de la Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos del Colegio Central Universitario, dejó esta función. Hace dos meses se jubiló, aunque no fue un impedimento para participar del proyecto y ayudar a su sucesora, Adriana Carabajal.

Por David Cortez Vega
Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.

Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.

Para sorpresa de muchos, principalmente de aquellos que no integran la comunidad del Colegio Central Universitario (CCU) en la actualidad, la profesora Virginia Carrillo dejó la coordinación de la Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos. Hace pocos meses, la histórica docente del instituto preuniversitario se jubiló hace dos meses. Pero esto no fue un impedimento para liderar, o, mejor dicho, ayudar en el liderazgo a la actual docente responsable de la iniciativa, Alejandra Carabajal en la edición 2025, desarrollada durante este sábado.

Lee además
la vigente tradicion del central universitario por los residuos tecnologicos, el cambio de mando y el inmenzo tesoro de los 90
Proyecto ambiental

La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el "inmEnzo" tesoro de los '90
la justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la liga sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

El cariño por el proyecto Creando Acciones Solidarias (CAS) excede su nueva tarea. La iniciativa nacida en 2012 junto con la profesora Natacha Benavente dio sus frutos gracias a pequeños grandes pasos. En ese momento, notaron que no había grandes iniciativas de este tipo en San Juan. Por este motivo, Carrillo recibió una sugerencia de otra profesora del CCU: “¿Por qué no hacemos un proyecto sobre residuos tecnológicos?”.

Durante la primera edición llenaron “una camionetita”, motivo de suma felicidad. Años después, como en 2024 para citar un ejemplo, llenaron varios camiones como más de seis toneladas de residuos tecnológicos.

“Al principio costó bastante concientizar a la gente, pero te darás cuenta de que ahora fluye con una naturalidad y una necesidad constante”, dijo Carrillo. “Al principio costó bastante concientizar a la gente, pero te darás cuenta de que ahora fluye con una naturalidad y una necesidad constante”, dijo Carrillo.

Su rol cambió, pero la impronta de Virginia sigue vigente. Líder innata, estuvo activa desde el primer segundo. Durante este sábado dirigió a los estudiantes que integran el grupo en organizar el material recibido. Estaba en todo. Hasta llamó a los voluntarios para sumarse a la foto tomada por Tiempo de San Juan.

Eso sí, siempre respetó la función de la actual responsable del CAS, la profesora Adriana Carabajal. “Ella me acompañó en las últimas dos campañas y es una docente muy comprometida”, aseguró Carrillo.

Carabajal cuenta con el respaldo del “alma” del proyecto, pero tomar su lugar es todo un desafío. “Dejó la vara muy alta”, reconoció.

Mientras tanto, Virginia prometió que siempre estará al pie del cañón. “Una viene porque ama este trabajo”, dijo al respecto.

Temas
Seguí leyendo

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera

Vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Carlos Cerimedo y el fortuito rescate de la gran joya del cine sanjuanino: 'Difunta Correa'

La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Te Puede Interesar

La chica gym que desafía la fuerza.
Sí se puede

Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

Por Antonella Letizia
La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones
Solicitud

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani
La Rosca

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani

Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora