Mirá cómo consultar o imprimir las boletas del Juzgado de Faltas de San Juan

El Ministerio de Gobierno agiliza las diligencias en el Juzgado de Faltas a través de facilidades que lleva a cabo a través de su Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, en lo que respecta a generar las boletas de pago y consultas telefónicas sobre las mismas.
* El sistema permite consultar e imprimir online las boletas de pago de infracciones de tránsito labradas en la Policía de San Juan, pudiendo consultar aquellas actas labradas únicamente en jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales.
* Para utilizar este sistema el vehículo no debe haber sido radiado. De lo contrario deberá realizar el pertinente trámite para la remoción del vehículo.
* Funciona sólo cuando para las infracciones, en las que se completa el talonario a mano alzada. No funciona en actas impresas en ticket electrónico.
* Además, si el acta fue labrada en jurisdicción de un Juzgado de Paz la persona deberá dirigirse al mismo.
El Juzgado que tratará la falta o contravención figura en el acta labrada.
Requisitos para consultar e imprimir la boleta de pago:
* Poseer el Número de Acta que figura en el comprobante de la Infracción
* Conocer el Número de DNI del Infractor
* Que el acta haya sido labrada en jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales
Para ingresar al sistema de impresión de boletas de pago pulsa AQUÍ: https://serviciosmingobierno.sanjuan.gov.ar/Transito_4/view_5/
Requisitos para una correcta impresión y lectura de la boleta de pago:
* Impresora (resolución mínima requerida 300dpi).
* Papel tamaño A4; 80 gramos (recomendado).
* Acrobat Reader instalado o lector de archivos PDF
1° Juzgado de Falta:
* Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:30 horas
* Email: [email protected]
* Teléfono: 4306746
2° Juzgado de Falta:
* Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:00 horas
* Email: [email protected]
* Teléfono: 4305650 - 4305651
3° Juzgado de Falta:
* Días y horarios de atención: 8:00 a 12:30 y 14:00 a 18:00 horas
* Email: [email protected]
* Teléfono: 4305640
Dirección: Av. Libertador Gral. San Martín (o) N°750,Centro Cívico, 3° piso, nucleo 6, ciudad de San Juan.