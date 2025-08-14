jueves 14 de agosto 2025

Investigación

Allanan casas de Pocito y se topan con elementos robados y gran cantidad de aves en cautiverio

No hubo personas detenidas, pero todo lo hallado quedó secuestrado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de una investigación por un robo ocurrido en una finca ubicada sobre la Ruta Nacional 40, personal policial de la UFI de Delitos Contra la Propiedad llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios del departamento Pocito.

Las medidas judiciales fueron ordenadas por el titular de la UFI y se concretaron tras las averiguaciones realizadas por los uniformados, quienes lograron reunir pruebas sobre la sustracción de diversos elementos.

El operativo arrojó resultados positivos: se incautaron efectos vinculados directamente con el hecho investigado y otros que habían sido denunciados en distintas dependencias policiales. Entre lo secuestrado se encuentran una moto guadaña, rollos de alambre y rollos de cables empleados para conexiones eléctricas subterráneas. Todo quedó a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos hallaron además un rifle calibre 22 con cartuchos, lo que motivó la intervención del fuero de Flagrancia. Pero la sorpresa mayor fue el descubrimiento de aproximadamente 50 aves en cautiverio, presuntamente destinadas a la comercialización ilegal, junto con 65 jaulas, jaulines y tramperos.

Por este último hallazgo, se dio intervención al Juzgado de Faltas de Segunda Nominación y al personal de Flora y Fauna, que se encargó del traslado y resguardo de las aves para luego liberarlas en su hábitat natural.

