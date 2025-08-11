lunes 11 de agosto 2025

Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Tanto ADICUS como SiDUNSJ registraron elevados números en relación a la adhesión de personal docente y no docente en lo que es la primera parte de lo que es una semana completa de paro de actividades. Los datos que manejan hasta el momento.

Por Celeste Roco Navea
image

Comenzó lo que será sin duda una de las medidas de fuerza más duras que anunciaron los gremios universitarios en medio del plan de lucha contra las medidas del gobierno de Javier Milei. Con un paro de actividades proyectado para toda la semana, la primera parte de este lunes demostró una importante adhesión de la comunidad educativa a la medida de fuerza.

De acuerdo a la consulta realizada por Tiempo de San Juan tanto a ADICUS como SiDUNSJ, los dos gremios con mayor peso en la comunidad universitaria, la adhesión de personal docente como no docente fue elevada durante la primera parte de este lunes, lo que lleva a interpretar que los datos se mantendrán con el correr de las jornadas.

En el caso de ADICUS, señalaron que hubo un 95% de adhesión en el ámbito Preuniversitario; mientras que en las unidades académicas la adhesión rondó entre el 50 y el 60%, registraron un 90% en algunas facultades.

Por su parte, desde SiDUNSJ indicaron que el acatamiento de afiliados al gremio también ha sido elevado en todas las unidades académicas, señalando que el paro durante el inicio de semana se hizo sentir en el interior de la comunidad universitaria.

Cabe recordar que esta medida de fuerza se replica en las 57 universidades nacionales de todo el país, en reclamo a la falta de apertura paritaria por parte del gobierno nacional desde que asumió Javier Milei, en diciembre del 2023. Con incrementos salariales no acordados y atrasados, el cierre al dialogo de parte de Nación y el riesgo que esta situación representa en las casas de altos estudios de todo el país es que desde Conadu y Conadu Histórica se acordó endurecer las medidas de fuerza durante el segundo semestre, iniciando con el paro para toda la semana que también se siente en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan

