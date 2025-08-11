El cartel original de Colón fue restaurado y volvió a la radio

El cartel de Radio Colón que ocupaba un lugar clave en el centro sanjuanino desde 1942 volvió a brillar, esta vez con cambio de ubicación.

Se trata de la cartelería luminosa que durante décadas estuvo ubicada frente al Edificio Del Bono donde funcionaba también en el pasado la radio, en Mendoza, entre Laprida y Rivadavia. Sin embargo, en febrero de este año, muchos sanjuaninos lagrimearon al ver que ese histórico cartel era removido por empleados de la radio. Hasta ese momento, se desconocía cuál era el destinio que tendría.