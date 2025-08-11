El cartel original de Colón fue restaurado y volvió a la radio

El cartel de Radio Colón que ocupaba un lugar clave en el centro sanjuanino desde 1942 volvió a brillar, esta vez con cambio de ubicación.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El mítico cartel que ya se había convertido en parte del paisaje sanjuanino volvió a lucir sus luces, relucientes, esta vez en la esquina de General Acha y Mitre.
El cartel de Radio Colón que ocupaba un lugar clave en el centro sanjuanino desde 1942 volvió a brillar, esta vez con cambio de ubicación.
Se trata de la cartelería luminosa que durante décadas estuvo ubicada frente al Edificio Del Bono donde funcionaba también en el pasado la radio, en Mendoza, entre Laprida y Rivadavia. Sin embargo, en febrero de este año, muchos sanjuaninos lagrimearon al ver que ese histórico cartel era removido por empleados de la radio. Hasta ese momento, se desconocía cuál era el destinio que tendría.
Este lunes por la mañana, muchos se sorprendieron al circular por Mitre y General Acha, donde funcionarán ahora los estudios de Radio Colón. El cartel fue restaurado y otra vez volvieron a brillar sus luces en la transitada esquina frente a la Plaza 25 de Mayo.