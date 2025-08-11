lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una joyita

El cartel original de Colón fue restaurado y volvió a la radio

El mítico cartel que ya se había convertido en parte del paisaje sanjuanino volvió a lucir sus luces, relucientes, esta vez en la esquina de General Acha y Mitre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-11 at 14.04.48 (2)

El cartel de Radio Colón que ocupaba un lugar clave en el centro sanjuanino desde 1942 volvió a brillar, esta vez con cambio de ubicación.

Lee además
la union entre el sanjuanino accidentado en ullum y el parapente: he tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y condores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"
paro en la unsj: gremios universitarios registraron una importante adhesion durante este lunes
Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Se trata de la cartelería luminosa que durante décadas estuvo ubicada frente al Edificio Del Bono donde funcionaba también en el pasado la radio, en Mendoza, entre Laprida y Rivadavia. Sin embargo, en febrero de este año, muchos sanjuaninos lagrimearon al ver que ese histórico cartel era removido por empleados de la radio. Hasta ese momento, se desconocía cuál era el destinio que tendría.

image
En febrero de este año el cartel había sido removido del lugar donde estuvo por décadas.

En febrero de este año el cartel había sido removido del lugar donde estuvo por décadas.

Este lunes por la mañana, muchos se sorprendieron al circular por Mitre y General Acha, donde funcionarán ahora los estudios de Radio Colón. El cartel fue restaurado y otra vez volvieron a brillar sus luces en la transitada esquina frente a la Plaza 25 de Mayo.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 14.04.48 (2)

Seguí leyendo

Una vecina caucetera denuncia que hay fantasmas en su casa: las pruebas

Increíble: de los canales de San Juan sacan desde pañales hasta electrodomésticos y colchones

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos con su talento

Iglesia comenzará a formar cocineros especializados en gastronomía regional y turística

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

El sábado habrá festejo del Día del Niño en Rivadavia: todos los detalles

La historia de la "falsa Pocahontas" sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Te Puede Interesar

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes
Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan