Aterrador testimonio de la mujer acuchillada por su ex: “No va a parar hasta que me mate”

Cuatro puntazos en la espalda, uno de los cuales le tocó un riñón. Y otro cuchillazo en el brazo derecho que le afectó un tendón. Aun así, dice que tuvo suerte, porque milímetros más alguna de esas estocadas le hubiese costado la vida. Igual ella no se siente a salvo de su ex marido, ese violento que el martes último la atacó en la puerta de su casa en Angaco y casi la asesinó en el mismo día de su cumpleaños. “Está traumado. Me quiere a mí. Y no va a parar hasta que me mate. Recién cuando me mate va a estar tranquilo y en paz”, asegura la muchacha.

La frase es dura, pero es el temor que tiene la joven mujer de 29 años. Ella habló en exclusiva con TIEMPO DE SAN JUAN a poco de salir del Hospital Guillermo Rawson, donde estuvo internada a consecuencia de esos cinco heridas cortopunzantes que le propinó su ex concubino Ariel Omar Pérez, alias “El Bebe Guascazo”, de 34 años. El martes último a eso de la 1 de la madrugada, este sujeto la esperó y la atacó en la entrada de su casa en calle Aguilera, en Villa Sefair, Angaco. A esa hora llovía. “Me agarró de atrás y me tapó la boca. Ahí le mordí la mano. Empecé a gritar pero me arrastró para afuera, se me tiró encima y me empezó a clavar los cuchillazos. Me dijo: ‘yo sabía que me la ibas a pagar hija de put…´ Cuando me pegó uno de los cuchillazos en la espalda me dolió y creí que me iba a morir”, relató.

El prófugo. Este es Ariel Pérez, el agresor de la mujer.

La muchacha recuerda que sólo intentó cubrirse y que de un momento a otro la dejó tendida en el barro, mientras que él escapó. En ese instante ella se puso de pie y corrió a la calle a pedir auxilio a un automovilista que se aproximaba. Ese conductor era un policía, que se detuvo y la ayudó. “Esa persona me ayudó a entrar a mi casa. Me acuerdo que me subieron a la camioneta de la Policía y después me desperté en el hospital”.

Sabe que estuvo cerca de la muerte, pero “tengo bastante miedo. Siempre me decía que si no estaba con él, no iba a estar con nadie más. Y sé que no me va a dejar tranquila”, contó. Ella conoció a Ariel Pérez hace casi 10 años y convivieron durante 8 años, de cuya relación nacieron cinco niños, aunque uno falleció. “En los primeros años me insultaba o me trataba mal, pero no me pegaba. A veces desaparecía por días, me dejaba sola con los niños y volvía como si nada. Y yo lo aguantaba, pero todo empezó a estar mal hace cuatro años cuando tuve los últimos mellizos y le dije que quería hacerme la ligadura de trompa. Desde ese día comenzó a tratarme peor”, explicó la joven madre.

En octubre de 2018 se separaron. Sin embargo, “El Bebe Guascazo” Pérez la atacó la noche del 11 de noviembre de 2018 y la llevó hasta cerca del complejo San Ceferino en San Martín, donde intentó ahorcarla y la acuchilló. Por ese hecho, el hombre luego fue detenido y estuvo preso hasta el 29 de noviembre de 2019. No escarmentó porque la siguió hostigando y amenazando hasta que la agarró a cuchillazos el martes último.

La mujer esta aterrada. “Tengo miedo. Quiero custodia las veinticuatro horas del día porque es capaz de venir a matarme. En cinco minutos puede volver a hacer lo mismo. Lo único que pido es que, si lo pillan, no lo suelten más. Porque lo va a seguir haciendo. Ese hombre está enfermo de la cabeza. Está traumado. Me quiere a mí. Y no va a parar hasta que me mate. Recién cuando me mate va a estar tranquilo y en paz. Es una obsesión que tiene conmigo y no es amor”, explica la joven, que cuenta con custodia policial.