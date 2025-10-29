Hallan muerto al sereno de una empresa en La Bebida

Un macabro hallazgo se registró este miércoles por la mañana, cuando el trabajador de una empresa de La Bebida encontró a un compañero tendido en el suelo y sin vida. Por el contexto del hecho y la muerte dudosa que ello representó, personal de la UFI de Delitos Especiales intervino y constató que el deceso se produjo, a priori, por causas naturales.

Lamentable Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Según informaron fuentes judiciales, el fallecido fue identificado como Héctor Orlando Pastrán , de 59 años. Sucedió en el interior de una empresa situada en calle Comercio y 9 de Julio, La Bebida, Rivadavia, donde un empleado del lugar se sorprendió con la escena y dio aviso a las autoridades policiales. Tras la participación de efectivos de la Comisaría 38°, el Ministerio Público se hizo presente mediante el fiscal Sebastián Gómez y su ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

Si bien el cuerpo no tenía signos de violencia, excepto por un corte que se apreciaba en su cabeza, comenzaron a diligenciarse las medidas de rigor en este tipo de casos, con el fin de descartar que se tratara de un ataque. En ese marco, los investigadores analizaron las imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento en que Pastrán se desvanecía y, aparentemente, perdía la vida.

A pesar de lo revelador que resultó el registro, los pesquisas resolvieron trasladar el cuerpo para que fuera sometido a un examen de autopsia y así determinar, de manera fehaciente, la causal de la muerte.

Efectivos de la Policía Científica desplegaron tareas en el lugar, es decir, en la pasera donde se produjo la desgracia. Compañeros del fallecido comentaron que padecía antecedentes de hipertensión y trombosis.