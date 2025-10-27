Un motociclista terminó herido al chocar con un auto en Rivadavia

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:15, horas produjo un violento choque en la esquina de Pueyrredón y Mariano Moreno, en Rivadavia. El siniestro dejó el saldo de un motorista herido e internado en el hospital.

El siniestro fue protagonizado por Luis Alberto Hormazabal, de 60 años, que conducía un auto Volkswagen Gol Trend y por el motorista Braian Romero Espina, de 24 años. Según el reporte de la fiscalía, el automovilista iba por Mariano Moreno de Sur a Norte. Y la moto por Pueyrredón de Este a Oeste. En la esquina no frenó ninguno y chocaron.

Romero Espina fue trasladado al Hospital Rawson para una mejor atención, según informaron no habría sufrido heridas de gravedad. En el caso trabajo la ayudante fiscal Roxana Fernández con ordenes del fiscal Nicolás Schiattino.

