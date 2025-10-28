El polideportivo del Barrio Jardín Policial sigue adelante con su transformación integral

Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia, contempla los planos de la reforma que se está llevando adelante en el Polideportivo del Barrio Jardín Policial

La Municipalidad de Rivadavia, bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, continúa llevando adelante obras que transforman los barrios del departamento. En esta oportunidad, se encuentran en plena ejecución los trabajos de remodelación y mejora integral del Barrio Jardín Policial.

La obra contempla la construcción de un playón deportivo multiuso de aproximadamente 600 m², que brindará un espacio moderno y seguro para la práctica de distintas disciplinas. A este se sumará un SUM de 112 m² con oficinas, pensado para actividades comunitarias y encuentros vecinales, además de un bloque de sanitarios equipados con accesibilidad para personas con discapacidad.

image

El proyecto, que avanza con fondos municipales, también incluye el reacondicionamiento de las veredas, la restauración de los juegos infantiles, iluminación y la tradicional gruta.

Estas acciones se realizan con mano de obra municipal, reafirmando el compromiso de la gestión con la eficiencia en el uso de los recursos y con la generación de mejoras tangibles en cada rincón del departamento.

Con estas intervenciones, la gestión de Miodowsky pone en valor los diferentes espacios públicos para los barrios del departamento, revitalizando lugares de encuentro, recreación y esparcimiento para toda la familia.

FUENTE: Municipalidad de Rivadavia