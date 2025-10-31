Liga Universitaria: tras pasar por las urnas, vuelve el fútbol y las emociones al Palomar

El Complejo Deportivo El Palomar volverá a llenarse de fútbol este fin de semana con el regreso de los encuentros de las tres categorías de la Liga Universitaria .

Temporada 2025 Liga Universitaria: la competición se acerca a un emocionante y reñido desenlace en cada una de sus categorías

En lo que es su temporada 2025, las tres divisiones ya se encuentran sumergidas en la recta final de la competición, en donde la emoción por los ascensos y evitar la pérdida de categoría va en aumento constante.

El fin de semana pasado, en el que la atención de todo el país estuvo centrada en las elecciones legislativas, solo se disputaron los encuentros de la B y algunos de la C, por lo que entre este próximo sábado y domingo la actividad volverá a ser completa.

Según el cronograma confirmado por la organización de la competición universitaria, durante el sábado 1 de noviembre se disputarán todos los encuentros de la fase final de la división de plata y cuatro de la C, mientras que el domingo 2 llegará el turno de la A y los choques restantes de la división de bronce.

La B, al rojo vivo

En cuanto a lo que dejó el finde pasado en la B, hay que decir que las disputa por el ascenso está al rojo vivo. Antorcha y Nottingham sacan una pequeña luz de ventaja en la Zona A, mientras que en la Zona B, de momento, los mejores posicionados son Minaster y Eclipse.

En cuanto a la lucha por mantener la categoría, todo hace pensar que Al Costado tiene todas las paletas para zafar a la brevedad, mientras que Malvinas y Bonus Track tendrán que reaccionar por no conjugar el verbo descender.