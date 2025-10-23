Liga Universitaria: la competición se acerca a un emocionante y reñido desenlace en cada una de sus categorías

La Liga Universitaria edición 2025 se encamina a la recta final, esa en la que las emociones por quedarse con el título liguero, lograr el ansiado ascenso o evitar la pérdida de categoría se viven a flor de piel.

Temporada 2025 Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo

Y en el medio de esta tensión competitiva –que no tiene que ser más que eso- un nuevo parate en cuanto a las actividades en el Complejo Deportivo El Palomar debido a las Elecciones Legislativas que se vivirán el domingo en todo el país.

Es por ello que solo el sábado habrá gritos de gol y grandes atajadas en el centro apostado en 25 de Mayo y Av. Paula Albarracín de Sarmiento. En tal jornada se disputarán los encuentros de la fase final de la B y cuatro choques de la C.

Se espera que la normalidad regrese a la Liga Universitaria el siguiente fin de semana y en el medio quedará tiempo más que suficiente, en especial en la A, para atender posibles sanciones y quita de puntos por reglas infringidas antes de iniciar el camino hacia la definición de la temporada.