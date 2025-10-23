jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: la competición se acerca a un emocionante y reñido desenlace en cada una de sus categorías

Este próximo fin de semana solo se jugarán los encuentros de la B y cuatro de la C debido a que el domingo no habrá actividad en El Palomar por las Elecciones Legislativas

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria se acerca a su fase de definiciones.

La Liga Universitaria se acerca a su fase de definiciones.

La Liga Universitaria edición 2025 se encamina a la recta final, esa en la que las emociones por quedarse con el título liguero, lograr el ansiado ascenso o evitar la pérdida de categoría se viven a flor de piel.

Lee además
La Liga Universitaria empieza a entrar en tiempo de definiciones.
Temporada 2025

Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo
nico varrone fue confirmado como piloto de van amersfoort para la temporada de la f2
Paso importante

Nico Varrone fue confirmado como piloto de Van Amersfoort para la temporada de la F2
image

Y en el medio de esta tensión competitiva –que no tiene que ser más que eso- un nuevo parate en cuanto a las actividades en el Complejo Deportivo El Palomar debido a las Elecciones Legislativas que se vivirán el domingo en todo el país.

2 (2)

Es por ello que solo el sábado habrá gritos de gol y grandes atajadas en el centro apostado en 25 de Mayo y Av. Paula Albarracín de Sarmiento. En tal jornada se disputarán los encuentros de la fase final de la B y cuatro choques de la C.

3 (2)

Se espera que la normalidad regrese a la Liga Universitaria el siguiente fin de semana y en el medio quedará tiempo más que suficiente, en especial en la A, para atender posibles sanciones y quita de puntos por reglas infringidas antes de iniciar el camino hacia la definición de la temporada.

image

Temas
Seguí leyendo

Argentina confirmó su equipo para el Panamericano de Selecciones que se jugará en San Juan

Unión ganó, se clasificó a la final y va por otro título en el fútbol sanjuanino

Lionel Messi firmó su renovación: dos años más con los colores del Inter Miami en la MLS

Malas noticias para Racing: confirman la lesión que sufrió Sosa tras el durísimo codazo de Marcos Rojo

Es jugador de River, pero sueña con eliminarlo de la Copa Argentina: "Tenemos la ilusión"

Sobre la hora, Flamengo le ganó a Racing en el Maracaná

El video: Mariano Closs y Diego Latorre motivaron a un equipo sanjuanino

Tres pilotos sanjuaninos correrán en el Roberto Mouras de La Plata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
malas noticias para racing: confirman la lesion que sufrio sosa tras el durisimo codazo de marcos rojo
Increíble

Malas noticias para Racing: confirman la lesión que sufrió Sosa tras el durísimo codazo de Marcos Rojo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Te Puede Interesar

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma
En detalle

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar baja en San Juan: el blue descendió $40 y en los bancos también se vende más barato
Mercado cambiario

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $40 y en los bancos también se vende más barato

Con Jaime Muñoz a la cabeza, estos serán los artistas confirmados para la Fiesta de la Tradición 2025
De Jáchal al país

Con Jaime Muñoz a la cabeza, estos serán los artistas confirmados para la Fiesta de la Tradición 2025

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Presentación en el EPRE del nuevo esquema de “facturación nivelada” que estará disponible pronto para el comercio sanjuanino. 
Un sistema inédito

Una factura de luz igual todos los meses: cómo es el plan del EPRE que entusiasma al comercio sanjuanino