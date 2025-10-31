viernes 31 de octubre 2025

Violencia

Le pegaron una piña a un árbitro de futsal y desde la Liga pararon todo: "No vamos a dirigir"

El violento episodio ocurrió en el partido entre Trinidad y Estrella Juniors. Los jueces decidieron a suspender el encuentro y parar todo en protesta. El comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-31 173352

El futsal sanjuanino otra vez se vio marcado por un hecho de violencia. Durante el partido entre Trinidad y Estrella Juniors, correspondiente a la fecha 13 de la Primera B, un árbitro fue agredido físicamente por un hincha, lo que provocó la suspensión inmediata del encuentro y la posterior decisión de la Liga Sanjuanina de Fútbol de frenar toda la actividad de la disciplina.

El partido se disputaba con gran expectativa: Trinidad estaba a un paso del ascenso a la máxima categoría y necesitaba una victoria para concretarlo. Sin embargo, a poco de finalizar el primer tiempo -faltaban apenas 1 minuto y 9 segundos para el descanso- el clima se desbordó. Según informó Fabián Vera, un hincha del León bajó desde la tribuna y le pegó dos piñas en el pecho a Luciano Rodrigo, el juez del cotejo en cancha de Los Andes.

La situación generó un escándalo en el estadio y el cuerpo arbitral decidió suspender el partido con el marcador empatado 2 a 2. "No vamos a dirigir", le dijo Vera a Tiempo de San Juan.

Ante la gravedad del hecho, la Liga Sanjuanina de Fútbol comunicó la suspensión temporal de todas las competencias de futsal. La medida regirá al menos hasta este viernes por la noche, cuando se realice una reunión extraordinaria para analizar los informes y definir las sanciones correspondientes.

El comunicado:

image
