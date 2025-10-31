Presentaron oficialmente el Panamericano de Clubes y Selecciones de Hockey sobre Patines

San Juan volverá a ser el epicentro del hockey sobre patines continental con la realización de los Campeonatos Panamericanos de Clubes y Selecciones 2025 , cuya presentación oficial se llevó a cabo este jueves 30 de octubre en la Sala Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni. El acto estuvo encabezado por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik ; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone ; el director del Comité Técnico de Hockey Patín de World Skate América, Daniel Martinazzo ; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán .

Durante la conferencia, Daniel Martinazzo destacó la relevancia internacional que ha adquirido la provincia en esta disciplina: “El día de hoy es muy significativo para todos. Iniciamos oficialmente el último evento internacional de hockey sobre patines del año en San Juan. Todo el hockey sobre patines del mundo, tanto masculino como femenino, en clubes y selecciones, ha estado y estará presente en nuestra provincia”, expresó el referente internacional.

Por su parte, Pablo Tabachnik subrayó la magnitud del evento y el fuerte acompañamiento de los clubes locales: “El evento involucra cerca de 1.300 deportistas por la cantidad de equipos de San Juan que van a participar. Es la primera vez que tenemos todas las categorías y ramas. Como el certamen es muy grande, se realizará en varias sedes: Bancaria, Richet y Zapata, Estudiantil, Concepción y el Estadio Aldo Cantoni, la Catedral Mundial del hockey sobre patines”, señaló el funcionario.

El secretario también anunció que las entradas tendrán un valor general de 3.000 pesos por jornada y podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías o accesos de cada sede. El ticket será válido para una jornada completa en un solo escenario, con el objetivo de garantizar un acceso amplio y accesible para toda la comunidad deportiva.

El Panamericano de Clubes contarán con la participación de instituciones de Chile, Colombia y Argentina, en categorías Senior y Sub 19, tanto en rama masculina como femenina. Mientras que el Panamericano de Selecciones reunirá a los combinados nacionales de Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Argentina, consolidando a San Juan una vez más como la capital continental del hockey sobre patines.

Los certámenes se distribuirán en escenarios de importancia para el deporte local como lo es el Estadio Aldo Cantoni, el Club Bancaria, el Club Estudiantil, el Club Richet y Zapata y el Concepción Patín Club, en lo que promete ser una verdadera fiesta deportiva para los amantes del hockey y el deporte sanjuanino.