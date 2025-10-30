Palmeiras goleó y enfrentará a Flamengo en la final de la Libertadores

Algo histórico sucedió en Allianz Parque y Palmeiras logró remontar un 3-0 adverso contra la Liga de Quito en el global para meterse en la final de la Copa Libertadores 2025.

El Verdao hizo valer su localía y aplastó 4-0 a los ecuatorianos en el marco de la vuelta de las semifinales, triunfo con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga (por duplicado).

Una dominante performance que le permite picar su boleto a la definición del certamen ante Flamengo, la cual se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, reedición de la final de la edición 2021 donde logró lograr campeón gracias a un agónico gol de Deyverson.

