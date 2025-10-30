viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmebol

Palmeiras goleó y enfrentará a Flamengo en la final de la Libertadores

De local, Palmeiras goleó 4 a 0 a la Liga de Quito, que había ganado 3 a 0 en la ida. Se viene otra final brasilera en la Copa Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Algo histórico sucedió en Allianz Parque y Palmeiras logró remontar un 3-0 adverso contra la Liga de Quito en el global para meterse en la final de la Copa Libertadores 2025.

Lee además
ni rocky balboa ni maravilla martinez: racing empato con flamengo, no le alcanzo y quedo eliminado de la libertadores
Golpazo

Ni Rocky Balboa ni Maravilla Martínez: Racing empató con Flamengo, no le alcanzó y quedó eliminado de la Libertadores
explotaron los memes contra racing tras la eliminacion en la semis de la copa libertadores
Redes

Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

El Verdao hizo valer su localía y aplastó 4-0 a los ecuatorianos en el marco de la vuelta de las semifinales, triunfo con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga (por duplicado).

Una dominante performance que le permite picar su boleto a la definición del certamen ante Flamengo, la cual se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, reedición de la final de la edición 2021 donde logró lograr campeón gracias a un agónico gol de Deyverson.

Seguí leyendo

Lanús le ganó a la U de Chile y jugará por la corona de la Sudamericana

El emotivo recuerdo de un jugador verdinegro con Maradona: "Toda mi vida"

Fuegos artificiales, bengalas y una multitud loca por Lanús: el impresionante recibimiento a los jugadores en la previa de la semi

El sanjuanino Pablo Álvarez, histórico: alcanzó los 600 goles con la camiseta del Barcelona

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo

Rugby: Jockey va por la hazaña y busca hacer historia en Mendoza

Después de casi seis meses, el sanjuanino Ulises Campillay vuelve a correr en el Top Race

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
romagnoli, en modo clasico: hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato sindical revelador
Movida

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

Por Ana Paula Gremoliche
Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña
Defensa Profesional

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Buscan al Asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

El proyecto de cobre Altar, ubicado en las montañas de Calingasta; ya muestra sus números para convertirse en una mina.
Otro gigante del cobre sanjuanino

Altar, en Calingasta; demandará U$S 1.590 millones para producir cobre en su mina por medio siglo