Llega Boca vs River y los sanjuaninos aventuraron sus resultados para el Superclásico

Este domingo el Superclásico del futbol argentino sumará un nuevo capítulo, esta vez en La Bombonera. El Boca de Úbeda tratará de quedarse con la victoria en casa, mientras que River que llega con renovación de contrato de Marcelo Gallardo y sin duda será un duelo que encenderá pasiones.

Declaraciones La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

En la previa, Tiempo de San Juan consultó a sus lectores qué palpito tienen para el encuentro en torno al resultado, y las opiniones estuvieron bastantes ajustadas. El 37,1% de los lectores optó por el Millonario, señalando que se quedará con la victoria del encuentro.

Del otro lado de la vereda, y por muy poca diferencia, se encuentran los usuarios que se inclinaron por una victoria Xeneize, con el 35,7% de los votos.

Un dato no menor es que el 27,2% de los lectores que participaron de la encuesta aseguraron que no habrá victoria para ninguno de los dos equipos, resultando el encuentro en empate.

image

Cabe recordar que el partido se jugará en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 a partir de las 16:30 horas, bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro podrá seguirse por TNT Sports y ESPN Premium.

image

Boca llega al compromiso tras una victoria agónica por 2-1 como visitante ante Estudiantes, resultado que lo posiciona como líder de la Zona A con 23 puntos, producto de seis triunfos, cinco empates y tres derrotas. En tanto, River afronta el clásico luego de caer por 1-0 frente a Gimnasia, ubicándose en el sexto puesto de la Zona B con 21 puntos, tras seis victorias, tres empates y cinco caídas.