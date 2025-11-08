domingo 9 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Quién gana?

Llega Boca vs River y los sanjuaninos aventuraron sus resultados para el Superclásico

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores en la previa del Superclásico que se jugará este domingo, donde las opiniones están más que divididas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este domingo el Superclásico del futbol argentino sumará un nuevo capítulo, esta vez en La Bombonera. El Boca de Úbeda tratará de quedarse con la victoria en casa, mientras que River que llega con renovación de contrato de Marcelo Gallardo y sin duda será un duelo que encenderá pasiones.

Lee además
la fuerte critica de miadosqui: es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugas con todos los equipos
Declaraciones

La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"
video: el espectacular recibimiento del hincha al plantel verdinegro
Color

Video: el espectacular recibimiento del hincha al plantel verdinegro

En la previa, Tiempo de San Juan consultó a sus lectores qué palpito tienen para el encuentro en torno al resultado, y las opiniones estuvieron bastantes ajustadas. El 37,1% de los lectores optó por el Millonario, señalando que se quedará con la victoria del encuentro.

Del otro lado de la vereda, y por muy poca diferencia, se encuentran los usuarios que se inclinaron por una victoria Xeneize, con el 35,7% de los votos.

Un dato no menor es que el 27,2% de los lectores que participaron de la encuesta aseguraron que no habrá victoria para ninguno de los dos equipos, resultando el encuentro en empate.

image

Cabe recordar que el partido se jugará en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 a partir de las 16:30 horas, bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro podrá seguirse por TNT Sports y ESPN Premium.

image

Boca llega al compromiso tras una victoria agónica por 2-1 como visitante ante Estudiantes, resultado que lo posiciona como líder de la Zona A con 23 puntos, producto de seis triunfos, cinco empates y tres derrotas. En tanto, River afronta el clásico luego de caer por 1-0 frente a Gimnasia, ubicándose en el sexto puesto de la Zona B con 21 puntos, tras seis victorias, tres empates y cinco caídas.

Seguí leyendo

San Juan brilló en el Panamericano: título para el SEC en damas y subcampeonato para Hispano en varones

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse

Un partido de básquet sanjuanino terminó en una batalla campal

Regional Amateur: El Lechuzo volvió a empatar y Marquesado dio el golpe

Racing se quedó con la victoria ante Defensa y Justicia y se acerca a los playoffs del Torneo Clausura

Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto

UPCN sumó su segundo triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina

El embajador de La Isla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
final de infarto: san martin resucito en el final, se lo empato a lanus y suena con salvarse
Agónico y con fe

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Culebrón

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año video
Expectativa

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo
Tragedia en La Chimbera

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse
Agónico y con fe

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse

Te Puede Interesar

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse
Agónico y con fe

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del sometimiento al temor: el caso de Lowrdes de Bandana y la similitud con una causa en la justicia sanjuanina
Bajo la lupa

Del sometimiento al temor: el caso de Lowrdes de Bandana y la similitud con una causa en la justicia sanjuanina

La fuerte crítica de Miadosqui: Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos
Declaraciones

La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

Este es el enavse conocido del producto de CANME. Para la venta el diseño tendrá algunos cambios aunque se conservará el azul predominante. 
Logro

Se acerca la venta en farmacias del aceite de cannabis 100% sanjuanino: cuánto costará

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan
Pronóstico

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan