Jorge Rial renunció a la radio en vivo: "Vengo muy...

El periodista Jorge Rial sorprendió este lunes al anunciar en vivo su decisión de dejar la conducción de su ciclo radial, Argenzuela, en Radio 10, explicando que su renuncia se debe a motivos "absolutamente personales" que priorizan su bienestar y el tiempo con su familia. La decisión se hará efectiva a fin de año.

Rial, que estuvo a cargo del ciclo matutino, comunicó su partida con un mensaje cargado de emoción y sinceridad ante su equipo y su audiencia. Pese a que el programa goza de éxito —Rial afirmó que "nos va muy bien" y que los números de audiencia son "espectaculares"— el conductor sintió la necesidad de dar un paso al costado.

Prioridad a la recuperación y el descanso

El principal factor citado por el periodista es la necesidad de reducir el ritmo laboral y dedicarse al cuidado de su salud. Rial recordó el grave episodio de salud que vivió en 2023, cuando fue internado de urgencia en terapia intensiva tras sufrir un infarto en Bogotá, Colombia.

"Vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto", remarcó Rial. A pesar del susto, el conductor admitió que, en lugar de frenar, "sumé más cosas" y que actualmente no dispone de tiempo "para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia".

Además de los problemas cardíacos, el conductor ha enfrentado meses complicados a nivel personal debido a los problemas judiciales de su hija Morena Rial, quien se encuentra detenida por robo en la Unidad 51 de Magdalena. Recientemente, a Morena le fue rechazado un pedido de prisión domiciliaria, por lo que continuará en prisión preventiva hasta el juicio.

Agradecimiento mutuo y continuidad en C5N

Rial enfatizó que su salida no se debe a conflictos internos, sino a una elección personal y meditada. Agradeció a las autoridades del grupo, quienes "me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera". No obstante, su postura fue firme: "Me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie".

Desde la emisora, se despidieron del conductor en redes sociales, agradeciéndole por "5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10".

Es importante destacar que la renuncia de Rial se limita a su trabajo radial. El conductor seguirá adelante con el programa Argenzuela en C5N, manteniendo su presencia en la televisión.