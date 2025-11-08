Confirman que la mujer encontrada en situación de calle en Paraguay no es Marita Verón

Una pista surgida desde Paraguay volvió a reactivar la causa Marita Verón , la joven que desapareció hace 23 años y que aún sigue siendo buscada por su familia. Susana Trimarco, madre de Marita, había confirmado la pista que llegó desde el país limítrofe, pero las últimas confirmaron el deceso de la mujer y descartaron que se tratara de la joven argentina.

De acuerdo a lo que publica TN, la Policía de Paraguay habrían investigado a la mujer que lamentablemente falleció el pasado sábado 1 de noviembre, conforme señalaron fuentes de la Defensoría del Pueblo de Asunción.

“Lamentablemente, esta pobre chica falleció, porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental”, afirmó la madre de Marita, quien encabeza desde hace más de dos décadas la búsqueda de su hija.

Pese al deceso y la información policial, Trimarco estaría decidida a viajar hasta Paraguay acompañada por un equipo conformado por autoridades nacionales, de acuerdo a lo que precisa Infobae. La intención del viaje es para que realicen al cuerpo el cotejo de muestras de ADN y huellas digitales que ya fueron enviadas al país vecino.

Trimarco insistió en que, aunque las pericias descarten a Marita, es crucial investigar a fondo, ya que podría tratarse de otra persona desaparecida de Argentina o de otro país.

El caso Marita Verón

El 3 de abril de 2002, Marita Verón salió de su casa en San Miguel de Tucumán rumbo a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Iba a pedir un turno para un examen ginecológico, pero nunca volvió. Ante la ausencia, su madre hizo la denuncia por desaparición en la comisaría.

Un día después, una insólita pista sacudió a la familia: un testigo relató que Marita había sido secuestrada en un Fiat Duna rojo con vidrios polarizados, vinculado a la remisería Cinco Estrellas, propiedad de la familia Alé.

Con el correr de las horas, los testimonios fueron dibujando un mapa del horror. Testigos declararon que Marita fue entregada a un proxeneta, que la retuvo en su casa y, dos días después, la vendió por 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja.

A partir de entonces, su rastro se volvió difuso: Trimarco logró reconstruir que su hija fue trasladada por distintas provincias —Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz— e incluso hasta España.

Sin embargo, a 23 años de su desaparición, el paradero permanece desconocido.