miércoles 12 de noviembre 2025

La canasta básica aumentó más que la inflación: ¿Cuánto necesitás para no ser pobre?

El promedio de los productos de consumo popular creció más que la inflación, que fue de 2.3%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Canasta básica alimentaria (CBA) como de la Canasta básica total (CBT) avanzaron 3,1% en octubre y se ubicaron por encima de la inflación mensual de ese mes que fue del 2,3%. Se trató de uno de los aumentos más importantes del mes, detrás de marzo cuando se elevaron 5,9% y 4%, respectivamente.

La Canasta básica alimentaria (CBA) que mide la línea de la indigencia marcó que el mes pasado un adulto necesitó al menos $176.150,29 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. De estar forma, una familia tipo necesito al menos $544.304,40 para no caer en la indigencia.

La Canasta básica total (CBT) que mide la línea de la pobreza marcó que el mes pasado un adulto necesitó al menos $392.815,15 para cubrir sus necesidades básicas. De estar forma, una familia tipo necesito al menos $1.213.798,81 para no caer en la pobreza.

Se aceleró la inflación de octubre

El dato clave de este miércoles fue la inflación de octubre, la cual se aceleró al 2,3% desde el 2,1% de septiembre y acumula un incremento de 24,8% entre los primeros diez meses de 2025.

Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año, se destacaron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).

Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%. La variación interanual alcanzó el 31,3%, marcando su valor más bajo desde julio de 2018 cuando alcanzó el 31,2%.

