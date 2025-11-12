Los salarios del sector privado quedaron por debajo de la inflación

Según el último informe del INDEC, el incremento de los sueldos en el sector formal se ubicó por debajo del índice de precios al consumidor, lo que resultó en una pérdida de poder adquisitivo.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmaron que los salarios registrados en general aumentaron 1,3% en septiembre, un porcentaje que quedó por debajo de la inflación reportada para el noveno mes del año, la cual se ubicó en 2,1%.

El sector privado formal, que concentra el mayor peso dentro de la estructura del indicador general de salarios con un 50,16%, no fue la excepción a esta dinámica.

El Detalle Mensual: Ingresos Insuficientes

Al desglosar los datos, el sector privado formal marcó un ascenso del 1,4% en septiembre. Sin embargo, este crecimiento resultó ser insuficiente frente al 2,1% de aumento de los precios al consumidor.

Al considerar el promedio de todos los salarios registrados —que incluye tanto a los empleados privados como a los públicos—, el aumento fue de 1,3%, manteniéndose por debajo de la inflación. La consecuencia directa de esta diferencia es que el salario real formal cayó un 0,8% en septiembre, luego de haber registrado una mejora del 0,5% en agosto.

Contexto y Tendencia Anual

Si bien el índice general de salarios avanzó 2,2% en septiembre —impulsado en gran medida por una suba del 5,7% en el sector privado no registrado, aunque con un rezago estadístico de cinco meses—, el desafío para los ingresos formales se percibe también en los períodos más extensos.

Evolución Interanual: En comparación con el mismo mes del año pasado, el sector privado formal registró un aumento del 32,9%. Esta cifra se contrasta con el avance del 46% que mostró el índice general de salarios en el mismo lapso.

Aumento Acumulado: En el acumulado desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025, los ingresos del ámbito privado formal subieron 20,4%.

Comparación Previa: Al posar la lupa sobre la variación real parcial de los sueldos en los primeros nueve meses de 2025, un análisis constató una suba del sector privado registrado del 7,1%, aunque esta cifra representa una caída del 2,7% respecto a 2023. De hecho, si se comparan las remuneraciones privadas formales de septiembre de 2025 con las de noviembre de 2023 (el último mes completo del gobierno anterior), los sueldos se ubicaron 0,7% por debajo.

Es importante notar que el Indec aclara que el índice de salarios mide solamente la evolución de los ingresos, sin incorporar variables como la cantidad de horas trabajadas o las remuneraciones extraordinarias.