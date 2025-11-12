miércoles 12 de noviembre 2025

Estadística provincial

Al igual que en Nación, en San Juan la inflación de octubre fue del 2,3%

El índice de precios al consumidor en San Juan aumentó 2,3% en octubre, igual que el promedio nacional. En lo que va del año acumula una suba del 22,9%, mientras que la variación interanual alcanza el 27,8%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacion-supermercados-alimentosjpg.webp

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de San Juan informó que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre un aumento del 2,3%, en línea con el dato nacional informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanzó el 22,9%, mientras que en la comparación interanual, respecto de octubre de 2024, el incremento fue del 27,8%.

Según el relevamiento provincial, las divisiones que mostraron menores variaciones en el mes fueron Educación (0,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,7%), Restaurantes y hoteles (1,1%), Prendas de vestir (1,3%), Salud (1,5%), Comunicaciones (1,6%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,1%).

En contraste, los mayores aumentos se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%), impulsados por subas en cigarrillos; Bienes y servicios varios (4,9%); Transporte (2,9%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%) -principalmente por incrementos en carnes y frutas— y Recreación y cultura (2,4%).

El IIEE destacó que el IPC provincial se construye a partir del seguimiento de 557 productos relevados mensualmente en 914 puntos de venta del Gran San Juan, lo que implica la recopilación de cerca de 19.000 precios por mes. Este proceso se realiza mediante el uso de tablets, lo que mejora la precisión y agiliza la captura de datos.

Tras el 2,1% registrado en septiembre, la inflación de octubre mostró una leve aceleración, tanto en la provincia como a nivel nacional, alcanzando el mismo porcentaje del 2,3%. Con este dato, el INDEC informó que la inflación nacional acumuló un 24,8% en los primeros diez meses del año y 31,3% en los últimos doce meses.

Temas
