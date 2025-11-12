El dólar blue se estabiliza en San Juan y se vende a $1.480

Después de varios días de subas consecutivas, el dólar blue se mantuvo estable este miércoles en San Juan. Según el sitio especializado Dólar San Juan, la divisa paralela se negocia a $1.480 para la venta y $1.380 para la compra, sin registrar variaciones respecto a la jornada previa.

En el mercado nacional, las cotizaciones también mostraron cierta calma. El dólar oficial cotiza a $1.427,17 para la venta y $1.375,39 para la compra, mientras que el dólar mayorista se ubica en torno a los $1.405. Por su parte, el dólar MEP se vende a $1.452,38, y el contado con liquidación (CCL) a $1.474,20.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para los gastos en el exterior, se mantiene en $1.855,32. El euro, en tanto, cotiza a $1.675 para la venta y $1.575 para la compra.

"No hay mucho volumen operado hasta ahora, pero lo que prevalece es la oferta de divisas", sostuvo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Es que es probable que hayan comenzado a entrar los dólares de recientes colocaciones de deuda, como los US$ 750 millones de Tecpetrol o los US$ 500 millones de YPF.

FUENTE: Clarín