miércoles 12 de noviembre 2025

Producción

Alertan a los viñateros por el riesgo de peronospora ante inclemencias climáticas en San Juan

La Dirección de Sanidad Vegetal advirtió sobre la alta probabilidad de aparición de Peronospora debido a la humedad y las temperaturas moderadas. El Ministerio de Producción habilitó una línea de crédito para adquirir insumos de prevención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, emitió una alerta fitosanitaria dirigida a todos los productores vitícolas de la provincia. La medida se basa en las actuales condiciones climáticas -alta humedad, lluvias y temperaturas moderadas- que favorecen la aparición y el desarrollo de peronospora o Mildiu de la vid (Plasmopara vitícola).

Según el comunicado oficial, esta enfermedad puede generar daños severos en hojas, brotes y racimos, afectando tanto la producción actual como la futura. Entre los síntomas se destacan manchas aceitosas que luego se tornan pardas, una eflorescencia blanquecina en el envés de las hojas y el aborto de flores o deformación del raquis en los racimos.

image

Ante esta situación, el Ministerio recomienda realizar aplicaciones preventivas o curativas con fungicidas autorizados, mantener una buena aireación de las plantas mediante poda en verde, evitar excesos de riego y realizar un monitoreo constante de los viñedos.

Además, se anunció una línea de crédito especial a través de Fiduciaria San Juan, destinada a financiar la compra de productos fitosanitarios, fertilizantes y agroquímicos necesarios para el control de la enfermedad.

Los productores interesados pueden obtener más información y asesoramiento en la sede de la Dirección de Sanidad Vegetal, ubicada en Av. Córdoba Este 390, o comunicarse a los teléfonos 2644211591 y 2646137387. También se recomienda consultar con un ingeniero agrónomo para la correcta selección y aplicación de los productos.

