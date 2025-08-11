lunes 11 de agosto 2025

Documento

CAME informó una fuerte caída del consumo

La cámara empresarial brindó su informe, que muestra un derrumbe de las ventas en el interanual y con respecto al mes anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las ventas minoristas pymes registraron en julio una baja del 2% interanual a precios constantes, de acuerdo con datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Frente a junio, el retroceso fue mayor, con una disminución del 5,7%.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el sector muestra un crecimiento interanual del 7,6% respecto al mismo período de 2024. No obstante, desde febrero las ventas mantienen un descenso sostenido, lo que refleja las dificultades del consumo.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que el 30% afirmó que empeoró (2,5 puntos más que en junio). Un 49,2% cree que la situación de su negocio mejorará el próximo año, pero creció la proporción de quienes consideran que será peor, alcanzando el 10,1%.

Por rubro, solo tres de los siete relevados mostraron alzas interanuales:

  • Perfumería: +1,8%
  • Farmacia: +0,9%
  • Alimentos y bebidas: +0,4%

En cambio, cuatro sectores registraron caídas:

  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -6,7%
  • Textil e indumentaria: -5,1%
  • Calzado y marroquinería: -2,5%
  • Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -1,9%

Según CAME, factores como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de costos operativos condicionaron las ventas en julio. Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, además de incorporar entregas a domicilio o venta online. El consumo se concentró en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto.

El secretario de prensa de CAME, Salvador Femenía, advirtió que el consumo “no repunta” y que está “muy amesetado y complicado”. “Después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año, se cayó. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída. Está muy amesetado y complicado”, afirmó.

Sobre la situación de los comerciantes, señaló: “La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes más pequeños”.

“Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, añadió.

Por último, cuestionó la política impositiva del Gobierno nacional: “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”.

