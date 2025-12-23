La Justicia le ordenó a Caputo y a Bausili que digan donde está el oro de las reservas del Central

En un fallo que marca un revés para la estrategia de confidencialidad del Gobierno, la Cámara Contencioso Administrativa Federal ha ordenado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que brinde información precisa sobre el traslado de las reservas de oro al extranjero. La resolución judicial desarma el argumento de "reserva total" esgrimido por la gestión de Luis Caputo y Santiago Bausili , quienes hasta ahora habían mantenido el operativo bajo un estricto secreto.

La Sala V de la Cámara, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani , consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su negativa a informar, vulnerando los principios de transparencia y máxima divulgación . El tribunal fue tajante al afirmar que la configuración de excepciones legales a la información pública no puede depender únicamente de una "apreciación unilateral del sujeto obligado".

Según el fallo, es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la difusión de estos datos causaría un daño real a un interés protegido, algo que el BCRA no logró acreditar con sus "afirmaciones genéricas". Por ello, el organismo deberá detallar ahora si los lingotes fueron vendidos, utilizados como colateral para préstamos (REPOS) o depositados para obtener intereses.

Un operativo bajo la lupa: Del "hermetismo" a la exigencia judicial

La controversia se originó tras varios pedidos de informes presentados por el diputado y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, ante lo que se describió como un operativo de traslado de lingotes realizado con ribetes de opacidad. Hasta el momento, el ministro Caputo se había limitado a mencionar brevemente en televisión que el oro se giró a un banco para obtener rendimientos, pero sin presentar documentación ni precisar el destino físico del activo.

La Justicia ahora exige que se aclaren puntos críticos que el BCRA había evadido:

Ubicación física: Si los lingotes están en el Banco de Londres, en Basilea o en otra institución.

Si los lingotes están en el Banco de Londres, en Basilea o en otra institución. Condiciones legales: Si el patrimonio está expuesto a posibles embargos al estar fuera de la custodia directa del Estado.

Si el patrimonio está expuesto a posibles al estar fuera de la custodia directa del Estado. Documentación: Los expedientes administrativos, la contratación de seguros y la intervención de la sindicatura del BCRA en el proceso.

El valor estratégico del oro en un contexto de reservas críticas

La urgencia por conocer el estado de este activo no es menor, dado que el oro se ha convertido en la "tabla de salvación" del balance del Central. Mientras las reservas netas reales presentan un rojo estimado de 18.000 millones de dólares negativos, la cotización internacional del metal ha tenido una racha histórica.

Al inicio de la gestión de Javier Milei, las reservas en oro equivalían a unos 3.922 millones de dólares; hoy, debido al aumento del precio, ese mismo stock se valoriza en aproximadamente 8.806 millones de dólares. Este incremento del 124,5% en términos nominales vuelve imperioso auditar bajo qué condiciones se encuentra este capital que hoy vale el doble que hace un año.

Incluso la Auditoría General de la Nación (AGN) reportó recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre si parte de este oro fue transformado en otros instrumentos financieros, alegando riesgos de seguridad. Con este nuevo fallo, el BCRA queda obligado a desglosar "punto por punto" por qué ciertos datos no podrían ser divulgados, o de lo contrario, deberá transparentar la totalidad de la operación.