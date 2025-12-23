martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resolución

La Justicia le ordenó a Caputo y a Bausili que digan donde está el oro de las reservas del Central

Para Casación, que revocó un fallo de primera instancia, cada respuesta del Ejecutivo sobre el destino del oro de las reservas "es incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un fallo que marca un revés para la estrategia de confidencialidad del Gobierno, la Cámara Contencioso Administrativa Federal ha ordenado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que brinde información precisa sobre el traslado de las reservas de oro al extranjero. La resolución judicial desarma el argumento de "reserva total" esgrimido por la gestión de Luis Caputo y Santiago Bausili, quienes hasta ahora habían mantenido el operativo bajo un estricto secreto.

Lee además
futuro dorado: mira cuanto se dispararia el oro, segun expertos
Metales

Futuro dorado: mirá cuánto se dispararía el oro, según expertos
caida del consumo y desregulacion: gran cooperativa yerbatera en cesacion de pagos
Mate amargo

Caída del consumo y desregulación: gran cooperativa yerbatera en cesación de pagos

El fin de la "apreciación unilateral" sobre el secreto de Estado

La Sala V de la Cámara, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su negativa a informar, vulnerando los principios de transparencia y máxima divulgación. El tribunal fue tajante al afirmar que la configuración de excepciones legales a la información pública no puede depender únicamente de una "apreciación unilateral del sujeto obligado".

Según el fallo, es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la difusión de estos datos causaría un daño real a un interés protegido, algo que el BCRA no logró acreditar con sus "afirmaciones genéricas". Por ello, el organismo deberá detallar ahora si los lingotes fueron vendidos, utilizados como colateral para préstamos (REPOS) o depositados para obtener intereses.

Un operativo bajo la lupa: Del "hermetismo" a la exigencia judicial

La controversia se originó tras varios pedidos de informes presentados por el diputado y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, ante lo que se describió como un operativo de traslado de lingotes realizado con ribetes de opacidad. Hasta el momento, el ministro Caputo se había limitado a mencionar brevemente en televisión que el oro se giró a un banco para obtener rendimientos, pero sin presentar documentación ni precisar el destino físico del activo.

La Justicia ahora exige que se aclaren puntos críticos que el BCRA había evadido:

  • Ubicación física: Si los lingotes están en el Banco de Londres, en Basilea o en otra institución.
  • Condiciones legales: Si el patrimonio está expuesto a posibles embargos al estar fuera de la custodia directa del Estado.
  • Documentación: Los expedientes administrativos, la contratación de seguros y la intervención de la sindicatura del BCRA en el proceso.

El valor estratégico del oro en un contexto de reservas críticas

La urgencia por conocer el estado de este activo no es menor, dado que el oro se ha convertido en la "tabla de salvación" del balance del Central. Mientras las reservas netas reales presentan un rojo estimado de 18.000 millones de dólares negativos, la cotización internacional del metal ha tenido una racha histórica.

Al inicio de la gestión de Javier Milei, las reservas en oro equivalían a unos 3.922 millones de dólares; hoy, debido al aumento del precio, ese mismo stock se valoriza en aproximadamente 8.806 millones de dólares. Este incremento del 124,5% en términos nominales vuelve imperioso auditar bajo qué condiciones se encuentra este capital que hoy vale el doble que hace un año.

Incluso la Auditoría General de la Nación (AGN) reportó recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre si parte de este oro fue transformado en otros instrumentos financieros, alegando riesgos de seguridad. Con este nuevo fallo, el BCRA queda obligado a desglosar "punto por punto" por qué ciertos datos no podrían ser divulgados, o de lo contrario, deberá transparentar la totalidad de la operación.

Seguí leyendo

Presupuesto 2026: cómo reasignará partidas el gobierno para mantener el déficit 0

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

Final feliz: tras los cruces, se aprobó la cena navideña solidaria en la "Plaza de la Joroba"

Obras para San Juan en 2026: Orrego busca la repavimentación total de la Circunvalación

Javier Milei agasajó a los miembros de su gabinete y les hizo un particular regalo

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

Fuerte respuesta de Mayra Mendoza a Juan Grabois: "Fomentás la violencia"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Imagen ilustrativa
Asalto a mano armada

A punta de revólver, asaltaron la empleada de un kiosco de Rawson y se llevaron hasta cigarrillos

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena
Impactante

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

Te Puede Interesar

Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike
Sarmiento

Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo
En las redes

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo

Acusan al abogado fit por amenazas y violar una perimetral
UFI CAVIG

Acusan al "abogado fit" por amenazas y violar una perimetral

Tras ser absuelto de una grave denuncia en su contra habló Panchito Velázquez: Se terminó video
Rompió el silencio

Tras ser absuelto de una grave denuncia en su contra habló 'Panchito' Velázquez: "Se terminó"