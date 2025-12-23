Orrego celebró que otro proyecto minero sanjuanino haya obtenido el RIGI

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , celebró públicamente la aprobación del proyecto minero Gualcamayo bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , una iniciativa que contempla una inversión estimada en 665 millones de dólares y que vuelve a poner a la provincia en el centro del mapa minero nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la importancia de la decisión y el impacto que tendrá tanto en el desarrollo económico como en la generación de empleo. “Celebro la aprobación del proyecto Gualcamayo bajo el RIGI, con una inversión de 665 millones de dólares”, expresó Orrego.

En ese mismo mensaje, el gobernador remarcó que este avance consolida a San Juan como una provincia confiable para atraer capitales y llevar adelante proyectos de gran envergadura. Según sostuvo, la iniciativa permitirá generar nuevas oportunidades laborales, dinamizar la economía local e impulsar el desarrollo productivo en distintos sectores.

Además, Orrego subrayó el compromiso de su gestión con una actividad minera responsable y con impacto social positivo. “Es una decisión que fortalece a San Juan como provincia confiable para invertir, genera oportunidades de empleo, impulsa el desarrollo productivo y reafirma nuestro compromiso con una minería con compromiso social”, señaló.

Por último, el gobernador dejó en claro que el crecimiento del sector debe darse siempre con una mirada puesta en la defensa de los intereses provinciales. “Siempre defendiendo los intereses de los sanjuaninos”, concluyó, en un mensaje que apunta a equilibrar inversión, desarrollo y cuidado del entramado social de la provincia.