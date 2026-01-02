Las fotos que confirman el explosivo romance entre un jugador de la selección argentina y la ex de otro reconocido futbolista

Nico González , futbolista del Atlético de Madrid y la selección argentina, compartió una foto en compañía de una mujer , por lo que reveló que el inicio del 2026 lo pasó en pareja.

El futbolista de 27 años publicó en una de sus historias de la red social Instagram una imagen en la que está posando junto a Ludmila Isabella , ambos vestidos con elegancia. “Feliz 2026 para todos” , escribió el delantero. Esa misma postal fue replicada por ella en su cuenta personal, blanqueando de esta manera que los une algo más que una amistad .

El otro indicio que entregó Isabella fue otra imagen compartida en sus historias en la que subió un collage de cuatro fotos en las que se observa al jugador con un antifaz, otra con ambos besándose y tomados de la mano. “Feliz año”, escribió Ludmila, mencionando la cuenta de Nico González.

Ya había rumores de esta nueva pareja, dado que Ludmila publicó en su perfil una serie de fotos posando en el estadio del Atlético de Madrid y sus seguidores insinuaron que podría estar visitando a Nico González. Ella es modelo e influencer, con 111 mil seguidores en Instagram. Además, estuvo de novia con el ex futbolista e ídolo de Lanús, Lautaro Acosta. Aquella relación con el Laucha, con quien tienen un hijo en común, terminó en malos términos, con una denuncia por violencia de género y amenazas de muerte en junio de 2023.

La situación que relató en su declaración Ludmila es que el miércoles 7 de junio de 2023 a las 21 horas, a raíz de una escena de celos en el momento en que ella se estaba preparando para ir a encontrarse con sus hermanas, el ex delantero granate se puso violento y comenzó a agredirla verbalmente, a arrojarle las prendas de ropa al piso, a amagar con pegarle aunque esto finalmente no se concretó y que en medio de la ofuscación la amenazó con la frase siguiente: “Si hacés la denuncia, te mato”. Que ante tamaña situación ella decidió dejar la casa que cohabitan desde hace siete años y se fue para lo de su madre, de nombre Lilian, donde pasó la noche. Y que al día siguiente al regresar a su domicilio alrededor de las 11 de la mañana a sabiendas que a esa hora él no estaba, cuando quiso ingresar a las habitaciones se encontró que estaba todo cerrado con llave y que no podía entrar por lo que se retiró otra vez a lo de su progenitora, donde aseguró que vivirá hasta que se esclarezca la situación.

“El día a día fue una tortura, todo lo que hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa me decía, que él me salvó la vida, que me sacó del barro y que si decía lo que él me hacía me iba a matar a mí y a mi familia. Tengo miedo por mi vida y la de mi hijo. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer. Él está impune, sigue jugando y la gente lo quiere pese al monstruo de persona que es, violento hasta en la cancha. Por favor ayúdenme”, expresó Ludmila aquella vez en Tribunales.

En cuanto a Nico González, el jugador mantuvo un perfil bajo en sus redes sociales, en las cuales comparte contenido exclusivamente dedicado al fútbol. Por lo que la noticia de su nuevo romance causó sorpresa en el ambiente. El extremo, surgido de Argentinos Juniors, había tenido un noviazgo de tres años con Paloma Silberberg, pero esta relación finalizó con escándalo por una infidelidad de parte del jugador, que en ese entonces representaba a la Fiorentina de Italia.

image

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí (a Nico) porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, detalló acerca de cómo se enteró de la infidelidad del delantero.

Y siguió: “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”. Las cámaras no se encuentran ubicadas en las habitaciones, por lo que no se encontró una escena más subida de tono de lo esperado: “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”.

Tras la separación, Nico González siguió su carrera en el Atlético de Madrid y luego de un tiempo en soltería, pudo encontrar un amor y comenzar el 2026 enamorado.