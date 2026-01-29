"Nada roto": el mensaje de aliento del equipo brasilero tras la caída en la Vuelta a San Juan

El cierre de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan dejó momentos de máxima tensión. En pleno sprint final, cuando restaban apenas metros para la meta, una dura caída involucró a corredores del equipo brasileño Localiza Meoo y el sanjuanino Nicolás Tivani, que encendió la alarma entre el público y la organización. El impacto quedó registrado en la transmisión oficial y se viralizó rápidamente por la violencia de la escena. El mensaje que posteó el equipo en redes sociales: "Nada roto".

Según se observó en las imágenes, los ciclistas se tocaron en la definición, engancharon ruedas y terminaron cayendo con fuerza sobre el asfalto. Los protagonistas fueron Otavio Gonzeli y Luiz Fernando, ambos del conjunto brasileño, quienes llevaron la peor parte del accidente. Uno de ellos debió ser asistido de inmediato y trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga para realizar estudios médicos.

A pesar del susto inicial, horas más tarde llegó la tranquilidad. Desde el propio equipo Localiza Meoo llevaron alivio a través de las redes sociales. "Para los que vieron la transmisión, Otavio Gonzeli y Luiz Fernando estuvieron involucrados en un accidente. Ambos se rayaron mucho, pero nada roto", escribió un compañero de la escuadra.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, ambos ciclistas solo sufrieron raspaduras y golpes producto de la caída, sin fracturas ni fisuras, información que fue confirmada también desde la organización de la competencia.