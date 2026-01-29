jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alivio

"Nada roto": el mensaje de aliento del equipo brasilero tras la caída en la Vuelta a San Juan

Ciclistas del equipo de Localiza Meoo estuvieron involucrados en la tremenda caída de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan y uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia. El mensaje que publicaron en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cierre de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan dejó momentos de máxima tensión. En pleno sprint final, cuando restaban apenas metros para la meta, una dura caída involucró a corredores del equipo brasileño Localiza Meoo y el sanjuanino Nicolás Tivani, que encendió la alarma entre el público y la organización. El impacto quedó registrado en la transmisión oficial y se viralizó rápidamente por la violencia de la escena. El mensaje que posteó el equipo en redes sociales: "Nada roto".

Lee además
video: asi fue la impactante caida de nicolas tivani y un ciclista de brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada
tivani, entre medicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caida: gracias a dios estoy bien
Vuelta a San Juan

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016630763442127083?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2016630763442127083%7Ctwgr%5E77531c21d64b10a6fa2c8fcec5b835d495909b80%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fdeportes%2Fvideo-asi-fue-la-impactante-caida-nicolas-tivani-y-un-ciclista-brasil-metros-la-llegada-n421919&partner=&hide_thread=false

Según se observó en las imágenes, los ciclistas se tocaron en la definición, engancharon ruedas y terminaron cayendo con fuerza sobre el asfalto. Los protagonistas fueron Otavio Gonzeli y Luiz Fernando, ambos del conjunto brasileño, quienes llevaron la peor parte del accidente. Uno de ellos debió ser asistido de inmediato y trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga para realizar estudios médicos.

image

A pesar del susto inicial, horas más tarde llegó la tranquilidad. Desde el propio equipo Localiza Meoo llevaron alivio a través de las redes sociales. "Para los que vieron la transmisión, Otavio Gonzeli y Luiz Fernando estuvieron involucrados en un accidente. Ambos se rayaron mucho, pero nada roto", escribió un compañero de la escuadra.

Sin título

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, ambos ciclistas solo sufrieron raspaduras y golpes producto de la caída, sin fracturas ni fisuras, información que fue confirmada también desde la organización de la competencia.

Seguí leyendo

Nico Tivani perdió sus gafas de ciclismo tras la caída en el sprint y piden ayuda para encontrarlas

Del ciclismo amateur a la Vuelta a San Juan: quien es el guía del tándem que se animó entre los protagonistas

El particular ida y vuelta entre un jugador tucumano y un nene que lo entrevistó: ¿Lo hizo enojar?

Fabri Pérez, ¡prendido fuego!: esquivó a dos, le tiró un caño a Paredes y la 'picanteó'

Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general

Video: en el gol de Boca, ¿se le escapó el grito de gol al Ruso Ascacibar?

Con un golazo de Di María, Central le ganó a Racing en Avellaneda

Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nico tivani perdio sus gafas de ciclismo tras la caida en el sprint y piden ayuda para encontrarlas
Solidaridad

Nico Tivani perdió sus gafas de ciclismo tras la caída en el sprint y piden ayuda para encontrarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal. video
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Te Puede Interesar

Del ciclismo amateur a la Vuelta a San Juan: quien es el guía del tándem que se animó entre los protagonistas video
Historia

Del ciclismo amateur a la Vuelta a San Juan: quien es el guía del tándem que se animó entre los protagonistas

Por Antonella Letizia
El horroroso trasfondo del presunto abuso en Caucete: el señalado tiene retraso madurativo, pero es imputable
Grave

El horroroso trasfondo del presunto abuso en Caucete: el señalado tiene retraso madurativo, pero es imputable

La subcomisaria Pamela Perea integra la comitiva de especialistas que combate el avance del fuego en Chubut.
Entre llamas de 60 metros

"Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

En Jáchal, iniciaron la pavimentación histórica de una de sus calles más famosas
Obra pública

En Jáchal, iniciaron la pavimentación histórica de una de sus calles más famosas