jueves 29 de enero 2026

El particular ida y vuelta entre un jugador tucumano y un nene que lo entrevistó: ¿Lo hizo enojar?

El Decano empató 0-0 ante Central Córdoba y el defensor del equipo tucumano no estuvo de acuerdo con una pregunta que le hizo un pequeño, que con un micrófono le preguntó sobre los errores del equipo. Qué dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Atlético Tucumán empató 0-0 frente a Central Córdoba el martes, en la segunda fecha del Torneo Apertura. Fue el primer punto para ambos luego de que el Decano cayera ante Independiente Rivadavia en la primera jornada y el Ferroviario hiciera lo propio contra Gimnasia de Mendoza. Pero lo que se hizo viral, más allá del partido, fue un reportaje que un nene le hizo a Gastón Suso, defensor del equipo tucumano, tras la igualdad, en la que le consultó directamente por los "errores" que tuvieron, una pregunta con la que el futbolista no estuvo del todo de acuerdo. El video.

"Atlético se metió mucho para adelante y dejó muchos espacios atrás. ¿Cuál es la explicación para eso?", fue la primera pregunta del chico al central del Decano. "Jugamos de local y nosotros somos protagonistas, por eso buscábamos el arco contrario. Si nos metemos atrás, se enojan, si vamos para adelante, se enojan también. Creo que el equipo estuvo muy bien", respondió Suso.

Y fue allí, cuando el nene le hizo la segunda consulta, que se produjo un particular ida y vuelta entre ambos. "¿Los errores que tuvieron hoy los van a modificar para el próximo partido?", preguntó el pequeño. Y Suso le respondió contra pregunta: "¿Qué errores tuvimos hoy, José María? A ver, decime uno".

Tras esa respuesta, el joven volvió a marcarle los espacios que dejaron en el fondo durante el partido. Y Suso argumentó esa situación: "Pero si estamos atacando, ¿querés que me quede al lado del arquero? Estaban totalmente controlados los espacios. Los contraataques de ellos los interceptamos bien. Obviamente que yendo al ataque tenés que dejar espacios atrás, pero no corrimos peligro". El nene le agradeció, cerraron la nota y se estrecharon la mano para despedirse.

El video:

