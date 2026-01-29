jueves 29 de enero 2026

Calentito

La Brujita Verón, otra vez picante contra la AFA: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?"

El presidente de Estudiantes compartió en sus redes sociales un irónico mensaje que vincula -para muchos- a Pablo Toviggino, quien lo había provocado después de que el Pincha le diera la espalda a Rosario Central, tras el título en la temporada pasada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

A contramano de lo que fue su excelsa carrera, Juan Sebastián Verón salta cada vez más seguido con los tapones de punta fuera de la cancha. Lejos de los micrófonos de la prensa, la Brujita aprovecha sus redes sociales para escribir descargos y picantes mensajes, como el último que publicó este jueves, después de que Boca le hiciera el pasillo a Estudiantes en UNO.

Además de festejar el triunfo 2-1 en La Plata, el presidente e ídolo pincharrata compartió el video del reconocimiento del Xeneize por haber conquistado los últimos dos títulos de la temporada pasada (la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones) y lanzó también unas irónicas palabras, para muchos dirigidas hacia Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

“¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro”, posteó Verón, filoso en su cuenta de Instagram. No hubo necesidad de mencionar a nadie para que se entendiera el palito contra el dirigente santiagueño, que lo había cruzado y provocado en las redes sociales después del “espaldazo” a Rosario Central en Arroyito.

image

A finales de noviembre pasado, Toviggino había puesto un tuit en el que confirmaba el pasillo a llevar a cabo por Estudiantes, junto a un mensaje para Verón: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".

Y una semana después lo trató de "enemigo" en X: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA!!" .

Otro que no se salvó de las reacciones de la Brujita fue Santiago Ascacíbar, cuya salida generó malestar en la Ciudad de las diagonales. Luego de que el Ruso confesara "amar a Boca" en su presentación en La Bombonera, el máximo dirigente pincha lo dejó de seguir en Instagram y replicó una historia con una frase inmortalizada por Alejandro Sabella: "Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras". Meses atrás, el volante había confesado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes.

Fuente: TyC Sports.

