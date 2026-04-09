Tras una larga investigación secuestran dos autos que habían sido robados en Córdoba y Buenos Aires

En un golpe contra el mercado de vehículos robados, personal de la Brigada de la División UFI Delitos Contra la Propiedad recuperó dos rodados que circulaban por territorio sanjuanino con pedidos de captura nacional. Las tareas investigativas se desplegaron en distintos puntos de la provincia.

Ataque en Capital Una joven fue acuchillada por un encapuchado que se metió a robar a su casa en Trinidad

San Juan El sujeto oriundo de Bolivia en la mira por abusar de una joven discapacitada seguirá preso: se conoció evidencia clave

Tras semanas de análisis de información, seguimientos y tareas de campo, los investigadores lograron localizar un automóvil Ford Ka en el interior del Barrio Huazihul, en Rivadavia .

Al verificar el dominio y los números de chasis, los efectivos confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el año 2023, solicitado por la justicia de la provincia de Buenos Aires. El rodado fue secuestrado de inmediato y trasladado a sede policial.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 08.25.11

Localización en Santa Lucía: El robo reciente

Continuando con la línea investigativa, las autoridades pusieron la lupa sobre una camioneta Ford Kuga. Según el cruce de datos, el vehículo estaba directamente vinculado a un robo calificado denunciado hace apenas unas semanas, el pasado 24 de marzo de 2026, en la provincia de Córdoba.

El operativo cerrojo culminó en la intersección de calles General Paz y Colón, en Santa Lucía, donde el personal policial interceptó la camioneta y procedió a su incautación.