Tras una larga investigación secuestran dos autos que habían sido robados en Córdoba y Buenos Aires

En un golpe contra el mercado de vehículos robados, personal de la Brigada de la División UFI Delitos Contra la Propiedad recuperó dos rodados que circulaban por territorio sanjuanino con pedidos de captura nacional. Las tareas investigativas se desplegaron en distintos puntos de la provincia.
Tras semanas de análisis de información, seguimientos y tareas de campo, los investigadores lograron localizar un automóvil Ford Ka en el interior del Barrio Huazihul, en Rivadavia.
Al verificar el dominio y los números de chasis, los efectivos confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el año 2023, solicitado por la justicia de la provincia de Buenos Aires. El rodado fue secuestrado de inmediato y trasladado a sede policial.
Localización en Santa Lucía: El robo reciente
Continuando con la línea investigativa, las autoridades pusieron la lupa sobre una camioneta Ford Kuga. Según el cruce de datos, el vehículo estaba directamente vinculado a un robo calificado denunciado hace apenas unas semanas, el pasado 24 de marzo de 2026, en la provincia de Córdoba.
El operativo cerrojo culminó en la intersección de calles General Paz y Colón, en Santa Lucía, donde el personal policial interceptó la camioneta y procedió a su incautación.